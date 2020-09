Primer viernes, sábado y domingo con toque de queda reducido en Quito por covid-19; ¿actividades permitidas? 

LEA TAMBIÉN

Las medidas especiales que se aplicaban para Quito y 18 provincias del Ecuador durante los fines de semana concluyeron el 31 de agosto del 2020. Por primera vez desde el inicio del estado de excepción por el covid-19 en Ecuador, este viernes 4 de septiembre del 2020 el toque de queda tendrá un horario reducido en el Distrito Metropolitano: de 23:00 a 05:00.

Este horario del toque de queda aplica también para el fin de semana, sábado 5 y domingo 6 de septiembre. La prohibición de venta de licor también fue suspendida.



Las medidas ampliadas se aplicaron a Quito y cantones en semáforo amarillo de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Con la finalización de estas disposiciones por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, estas provincias se regirán por las directrices de cada semáforo.



En Quito rige el semáforo amarillo desde el 3 de junio. Sin embargo, el organismo que emite las resoluciones en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, ha establecido algunos cambios y en ciertos casos ha flexibilizado medidas.