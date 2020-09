Toque de queda en Quito y cantones en amarillo se inicia a las 23:00 desde este 1 de septiembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las medidas especiales que aplicaban para la ciudad Quito y 18 provincias del Ecuador finalizaron el 31 de agosto por lo que deberán acoger las disposiciones de las autoridades dependiendo del color de semáforo epidemiológico en el que se encuentren, ya sea rojo, amarillo o verde.

Entre las disposiciones estaban la ampliación del toque de queda desde las 19:00 hasta las 05:00 los días viernes, sábado y domingo así como la prohibición de venta de licor durante los fines de semana.



Las medidas se aplicaron a Quito y cantones en semáforo amarillo de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



Con la finalización de estas disposiciones por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, estas provincias se regirán por las directrices de cada semáforo.



En la capital rige el semáforo amarillo desde el 3 de junio, sin embargo el organismo que emite las resoluciones en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, ha establecido algunos cambios y en ciertos casos ha flexibilizado medidas.



Toque de queda



Las autoridades ratificaron el horario de toque de queda para los cantones que se encuentran en semáforo amarillo y rige desde las 23:00 hasta las 05:00, de lunes a domingo. Para los cantones con semáforo rojo la medida se aplica desde las 18:00 hasta las 05:00. En color verde, esta restricción se elimina.



Actividades físicas



Se puede realizar ejercicio, pasear o caminar en los parques, que operan al 30% de su capacidad. Las actividades deben ser individuales, es decir no se permite deportes en equipos.



Los gimnasios, se mantienen cerrados en los semáforos rojo y amarillo y solo podrán funcionar cuando una localidad pase a color verde previa aprobación de un plan piloto por parte del COE cantonal.



Circulación vehicular



Se puede transitar con el vehículo particular, según el último dígito de la placa: impares circulan los lunes, miércoles y viernes; y los pares, los martes, jueves y sábado.



Los taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana pueden circular todos los días sin restricción del número de su placa. -



Transporte público



En la resolución del 19 de agosto, COE Nacional aprobó incrementar la ocupación máxima del 50% al 75% de su capacidad permitida en el transporte interprovincial, intraprovincial, escolar e institucional, turístico e intracantonal (urbano).



Además pueden reactivarse rutas, frecuencias, paradas intermedias, y terminales terrestres privados, siempre que se cumplan las normas de bioseguridad y operatividad.



En Quito, el COE Metropolitano autorizó la reapertura de las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén desde el 2 de septiembre, siempre y cuando las operadoras de transporte trabajen con el 40% de su flota.



En cuanto al transporte público en la capital, el COE Metropolitano decidió mantener el 50% del aforo en las unidades. Eso ocurrió luego de que el COE nacional autorizara que este servicio aumente la capacidad al 75% en los cantones que siguen en semáforo amarillo.



Cines y teatros



En la resolución del 19 de agosto de 2020, el COE Nacional autorizó la reapertura de cines y teatros en Quito con un aforo máximo del 30% y cumpliendo una serie de medidas de bioseguridad como: desinfección de salas después de cada función, uso obligatorio de mascarilla, butacas numeradas que mantengan una distancia mínima de dos metros, entre otras.



Para los cantones con semáforo verde, se autorizó el incremento de aforo de 30% al 50% en cines, teatros y auditorios con butacas numeradas.



Misas con público



La Arquidiócesis de Quito autorizó a las iglesias la celebración de eucaristías con público desde el 17 de agosto. Los templos permanecieron cerrados alrededor de cinco meses durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Durante ese tiempo se trasmitía la celebración religiosa por Facebook y otras plataformas digitales.



Centros comerciales



Están habilitados los centros comerciales y restaurantes, con el 50% del aforo.



Clases



Las clases presenciales en cualquier nivel educativo siguen suspendidas. Sin embargo en la resolución del 21 de agosto se menciona que a partir del 1 de septiembre se autorizan los planes pilotos de retorno progresivo presentados por los dos establecimientos de Guayaquil y Samborondón.



Teletrabajo



Se mantiene la modalidad de teletrabajo para las áreas que no son prioritarias como alimentación, medicina, seguridad, comunicaciones, transporte y logística.



Bares y discotecas no pueden funcionar



Se mantiene la prohibición del funcionamiento de centros de diversión nocturna como discotecas, bares, cantinas, centros de tolerancia y otros similares. Aunque los representantes de estos negocios han planteado propuestas, no hay todavía fecha específica para su reapertura.



Prohibidas fiestas y reuniones sociales



Las fiestas y reuniones sociales o familiares se mantienen prohibidas en todo el país para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, en la resolución del 21 de agosto, el COE Nacional aprobó el levantamiento de la prohibición de reuniones de menos de 25 personas pero aplica únicamente para reuniones corporativas, ruedas de prensa y académicas.



Espectáculos públicos



Los espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados y las aglomeraciones están prohibidas.



El 13 de septiembre termina el estado de excepción adoptado por el Estado ecuatoriano ante la emergencia sanitaria. El Decreto 1126, que se expidió el 14 de agosto y que finalizará el sábado 12 de este mes, significa que ya no se contará con esa base legal para aplicar las medidas que se instauraron desde el 16 de marzo. Estas son el toque de queda y las restricciones a la libre movilidad, al tránsito y a las reuniones.