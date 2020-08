Toque de queda desde las 19:00 y restricciones para playas, reuniones, restaurantes y licorerías por el feriado del 10 de agosto 

LEA TAMBIÉN

El calendario de la Ley de Feriados establece el descanso obligatorio no recuperable fijado para el 10 de agosto, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia. El Ecuador vivirá un nuevo feriado en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19 desde este sábado 8 de agosto y los visitantes se alistan para salir, de a poco, a diferentes destinos.

Los turistas deberán cumplir nuevas medidas de movilidad y circulación dictaminadas Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional solamente para esta jornada, además del respeto a restricciones y cumplimiento de normas de bioseguridad en playas, restaurantes y la prohibición de vente de licor.

¿Qué sucederá con el toque de queda durante este feriado en Ecuador?

El toque de queda regirá de 19:00 a 05:00 18 provincias del país y cantones en semáforo rojo durante el feriado del 10 de agosto del 2020.

La resolución temporal del COE dicta que en los cantones ecuatorianos que se encuentran con semáforo rojo por la pandemia del covid-19 se reducirá el toque de queda de 19:00 a 05:00 (normalmente es de 18:00 a 05:00). Los cantones, según esclareció el organismo, serán solamente lugares de tránsito.



El pasado 29 de julio, el Comité dictaminó la ampliación del toque de queda, de 19:00 a 05:00, de viernes a domingo, 18 provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe. La resolución para este 7, 8, 9 y 10 de agosto se mantiene.



Circulación vehicular sin restricción



El Comité de Operaciones de Emergencia dictaminó que no habrá restricción vehicular entre el 7 y 10 de agosto del 2020 a escala nacional. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Tras un consenso establecido en la reunión del jueves 6 de agosto, el COE aprobó la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito de su placa. La resolución estará vigente desde este viernes 7 de agosto del 2020 hasta el lunes 10 de agosto del 2020 en todos los cantones, sin distinción del color de semaforización.

Distanciamiento y restricciones en las playas de Ecuador

​

La playa de Atacames, en Esmeraldas, está abierta al público en un solo horario: de 10:00 a 17:00 Foto: EL COMERCIO



Son seis las playas que reciben a viajeros desde el 5 de agosto: Tonsupa, Atacames, Súa y Same, en la provincia de Esmeraldas, además de la playa Bajo Alto, en El Oro. Si usted desea visitar los espacios, puede hacerlo en un horario establecido: de 10:00 a 17:00.



El COE detalló que en estos balnearios se instaló el sistema de videovigilancia Distancia 2, que contempla el uso de al menos 178 cámaras, megáfonos y drones para verificar que en las playas se respeten las normas de bioseguridad.



Los visitantes deberán cumplir con el distanciamiento físico: dos metros, entre personas que no pertenezcan al mismo grupo. El uso de mascarilla, además, es obligatorio fuera del espacio acuático. El organismo recomienda el uso de mascarillas no desechables para prevenir y evitar afectaciones al ecosistema.



La instalación de carpas o tiendas para más de seis personas no está permitida, pues la idea es evitar la aglomeración de los turistas.



Recuerde: la práctica de deportes en la playa, los masajes o trenzas y las ventas no regularizadas de productos está prohibida. Si usted no cumple con las medidas, efectivos de la Policía Nacional desalojarán la zona.



¿Venta de licor durante el feriado?



La venta de alcohol está prohibida en 18 provincias en Ecuador de viernes a domingo. La medida también aplica durante el 7, 8, 9 y 10 de agosto del 2020. Foto: Freepik

No. La resolución del COE -máxima autoridad para fijar las regulaciones frente a la emergencia sanitaria en el estado de excepción- que prohíbe la venta de licor de viernes a domingo se mantiene durante este 7, 8, 9 y 10 de agosto.



La medida rige en los cantones de 18 provincias desde el 29 de julio último: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe.



La prohibición exceptúa a los restaurantes de la categoría 4 y a los turísticos, donde el consumo de alcohol está permitido como bebida de acompañamiento: restaurantes, cafeterías y restaurantes ubicados en el interior de complejos deportivos, paraderos, plazas de comidas.



En el resto de establecimientos, como tiendas, licorerías y supermercados la venta de bebidas alcohólicas no está permitida.