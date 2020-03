El primer día de toque de queda se cumple a medias en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Los militares y policías salieron a las 21:00 desde el Fuerte Militar Epiclachima en el sur de Quito. A lo largo de la avenida Maldonado hicieron controles a los vehículos y a las personas que transitaban tras haber iniciado el toque de queda ordenado por el Gobierno Nacional.

La fuerza pública realizó, la noche de este martes 17 de marzo del 2020, los primeros controles para garantizar que se cumpla con las medidas de restricción de circulación que se enmarcan dentro del estado de excepción que firmó la víspera el presidente de la República, Lenín Moreno.



A la altura del sector de El Recreo, los policías hicieron parar la caravana. Ahí encontraron a cuatro personas en la vereda. Les exigieron regresar a su casa. El coronel de Policía Miguel Zambrano, encargado del operativo en el sector, dijo que se trató de un operativo preventivo; es decir, no hubo sanciones para quienes incumplieron con la medida. “Es para que la gente concientice que debe quedarse en la casa. Sin embargo, desde mañana nuestros superiores señalaron que habrá sanciones”.

En el ingreso al Fuerte Militar Epiclachima, en el sur de #Quito, se tomó la temperatura a los soldados que participarán de la operación para que se cumpla el #ToqueDeQuedaEcuador, por el covid-19



La mayoría de conductores de los vehículos que fueron detenidos momentáneamente en la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Rodrígo de Chávez entregaron los salvoconductos que les permitían circular esta noche. De 10 casos, nueve tenían los documentos. Un taxista señaló que no conocía de la restricción.



Otros vehículos que circularon cerca de la Villaflora y San Bartolo no fueron abordados por los uniformados. Los conductores incluso conducían por las vías exclusivas del trolebús.



Los militares movilizaron a 600 efectivos para garantizar que las medidas de restricción se apliquen en el Distrito Metropolitano de Quito. A escala nacional están destinados 20 000 soldados para que apoyen en los controles. Ellos salieron armados con fusiles, cascos y chalecos a los controles. El comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, estuvo presente en este primer operativo. Él hizo un llamado a las personas para que eviten la circulación para no propagar el virus.

En Quito se establecieron 15 puntos de control permanentes en los que estarán policías, militares y agentes metropolitanos de tránsito. Estos últimos también estuvieron en la avenida Mariscal Sucre y revisaron los documentos de los vehículos que se orillaban a su orden cuando pasaban por la avenida Rodrigo de Chávez. Sin embargo, solo se les decía a los ocupantes que debían respetar las medidas del estado de excepción. No se levantaron sanciones.



En otro recorrido por barrios como la Quito-Sur, Ajaví, La Biloxi se vio más movimiento de vehículos. No hubo controles en estas zonas. También se pudo ver que de 40 uniformados (militares, policías y agentes) que participaron en este operativo, casi la mitad (19) no tenían guantes y mascarillas para su propia protección.