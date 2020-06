Toque de queda ampliado en Nueva York el martes 2 de junio debido a saqueos

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que el toque de queda en la ciudad comenzará el martes 2 de junio del 2020 a partir de las 20:00 locales (00:00 GMT del miércoles) , después de que Manhattan fuera escenario en las últimas horas de saqueos, sobre todo en tiendas de lujo.

Tiendas de las marcas Nike, Michael Kors o Lego y otras de aparatos electrónicos en el corazón de Manhattan fueron tomadas por grupos de jóvenes el lunes 1 de junio por la noche.



Un importante dispositivo policial estaba presente en estas grandes avenidas, normalmente invadidas de turistas, pero prácticamente vacías desde hace semanas debido a la pandemia de coronavirus.



Una semana después de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que fue asfixiado por un policía que lo inmovilizaba en Minneapolis tras haberlo detenido, las protestas se extendieron de costa a costa en Estados Unidos y las manifestaciones en su mayoría pacíficas han derivado en disturbios generalizados.



El lunes, el presidente Donald Trump prometió restaurar el orden y amenazó a los estados con desplegar a los militares “para arreglar rápidamente el problema” si no cesa la violencia.



El lunes por la noche, las imágenes de la televisión local NY1 mostraron jóvenes que habían saqueado una tienda de aparatos electrónicos de Nueva York y fueron detenidos por la policía. Un fotógrafo de la AFP vio cómo otras tiendas en el sur de Manhattan corrían la misma suerte.



En las redes sociales se afirmaba que los grandes almacenes Macy's fueron también objetivo de los saqueadores, pero la policía no confirmó hasta ahora estas informaciones y se limitó a decir que “numerosos comercios” fueron tomados por blanco y hubo “centenares” de personas detenidas.



El alcalde de la ciudad dijo que la situación era “inaceptable” y anunció la ampliación del alto el fuego.



“Apoyamos las protestas pacíficas en esta ciudad, pero ahora es momento de volver a casa. Hay gente que está fuera esta noche no para protestar sino para destrozar propiedades y hacer daño a otros. Esas personas están siendo detenidas, sus acciones son inaceptables y por tanto no las permitiremos en la ciudad”, dijo De Blasio.

Varios vecindarios de Nueva York fueron objeto de saqueos durante el fin de semana, sobre todo en Soho, una zona acomodada de la ciudad, lo que llevó al alcalde de la ciudad y al gobernador del estado, Andrew Cuomo, a decretar el toque de queda.



Justo después de las 23:00 (03:00 GMT) , cuando entró en vigor el lunes, un centenar de personas se reunió en calma frente al Barclays Center en Brooklyn y se arrodilló en recuerdo de los afectados por las violencias registradas en los últimos días, comprobó una periodista.



La policía los observó a distancia sin intervenir.



De Blasio, demócrata, denunció el tono “belicoso” y la “retórica polarizadora” de Trump, que desea ser reelegido en noviembre.



“No son sus declaraciones de las últimas horas las que provocaron todo esto, sino lo que ha hecho en estos años”, dijo el alcalde.