12 000 toneladas de trigo retenidas por un proceso legal podrían echarse a perder, teme la Asociación Ecuatoriana de Molineros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una importación de alrededor de 12 000 toneladas de trigo para elaborar pan y fideos, valorada en USD 4 millones, no ha podido entregarse desde hace tres semanas a las siete empresas molineras que compraron el producto, denunció la Asociación Ecuatoriana de Molineros (Asemol) este miércoles 9 de septiembre del 2020.

El presidente de Asemol, Fernando Sánchez, advirtió que, si el producto no se entrega, en diez días más el trigo se echaría a perder, y lamentó que, por el problema, se podría registrar desabastecimiento y encarecimiento de los productos que se elaboran con harina de trigo.



Según Sánchez, el trigo no ha podido salir de los silos de la empresa Ecuagran, en Guayaquil, debido a que el juez Ángel Moya Cedeño prohibió que el producto salga, porque Ecuagran enfrenta un proceso legal interpuesto por la empresa panameña Luzar.



“Las empresas de Asemol no son parte de ese problema legal. Nosotros solo alquilamos los silos de Ecuagran para almacenar el trigo que luego debe ir a molinos en la Sierra. El producto nos pertenece y no lo podemos sacar por un problema entre dos empresas con las que no tenemos nada que ver”, comentó el vocero de Asemol.



Se trata de una importación de trigo canadiense que realizan estas empresas de manera bimensual. El trigo llegó al país en julio pasado.



El gremio informó que las siete molineras representan el 30% de la oferta de harina en el país. La importación bimensual suele durar para 45 días, el trigo se usa principalmente para la elaboración de harina para pan y fideos.



“Más allá de la pérdida del valor de la materia prima, lo que más nos preocupa es que sin ese trigo las empresas tendrán que parar su operación, porque el inventario se está agotando, si ese producto se daña sería la mayor pérdida que ha enfrentado el sector”, precisó Sánchez.