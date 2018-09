Tomislav Topic es indagado por posible tráfico de influencias

LEA TAMBIÉN

El empresario de las telecomunicaciones, Tomislav Topic, es investigado por la Fiscalía. Ahora la entidad rastrea un posible tráfico de influencias durante los procesos de licitación de dos contratos suscritos entre Telconet, en el que Topic es accionista, y el Ministerio de Telecomunicaciones.

Se tratan de los acuerdos LICBS-MINTEL-0121-2010 y LICBS-MINTEL-0121-2016para dotar de conectividad (por ejemplo, de Internet) a 1 790 escuelas públicas y 29 organismos de desarrollo social.



El primero es un acuerdo por USD 13,4 millones y fue firmado el 3 de febrero del 2011, cuando Jaime Guerrero Ruiz era ministro en esa cartera. El segundo es uno contrato complementario, por USD 647 842, suscrito el 4 de febrero de 2016, durante el gestión del exministro Augusto Espín Tobar.



Ambos procesos fueron revisados por la Contraloría General del Estado y el pasado 4 de septiembre, el examen con indicios de responsabilidad penal fue remitido a la Fiscalía General.

En ese documento, los auditores observaron que durante la licitación, “los miembros de la comisión técnica, que evaluó las ofertas, no advirtieron que los socios de dos ofertantes (Telconet y Megadatos) son hermanos”.



Esta última empresa tiene a María Ljubica Topic (hermana de Tomislav), como una de sus accionistas, según la página de la Superintendencia de Compañías. Sobre este punto, la Ley de Contratación Pública no define la relación familiar como una inhabilidad para contratar con el Estado.



En el informe, la Contraloría también se determinó que los estudios, presupuestos referenciales y términos de referencia se efectuaron sin una metodología definida. Además, los pliegos del contrato presentaron información incompleta.



Ayer 13 de septiembre del 2018, este Diario solicitó la versión de Topic. Pero a través de mensaje de texto, el empresario explicó que no había sido aún notificado sobre el inicio de la investigación y por lo tanto no tenía nada que comentar.

Este caso se suma al expediente abierto en el 2017 por supuesto lavado de activos, en la que está vinculado Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas. En este proceso, la Fiscalía tiene previsto formular cargos únicamente contra Rivera el 20 de septiembre.



La decisión del fiscal César Suárez Pilay, a cargo del caso de lavado, de no presentar cargos contra Topic, causó la reacción de la defensa de Tamar Verduga, expareja de Topic, con quien tiene un juicio de divorcio en los EE.UU.



Xavier Castro, abogado de la mujer, dijo que desde hace semanas, su cliente quiere entregar documentos a la Fiscalía sobre el ilícito. “Sin embargo, el fiscal no le ha dejado participar a mi cliente como víctima de esta trama”.

Uno de los documentos que el abogado quiere entregar es el supuesto testamento de Topic. “Allí se nombra varias veces a Rivera. Por ejemplo, ahí se revela que hay USD 3 millones en la cuenta del (banco) Merryl Linch que en realidad son de Rivera”.



Sobre este documento, Topic ha señalado que se trata de un testamento falsificado. Según él, en el 2011 alguien ingresó a su computadora, modificó el texto y lo envió a su esposa. Por eso, desde ese año existe una prohibición legal para difundir el contenido.



Dentro del juicio de divorcio en los EE.UU., Castro indicó que ese país le revocó la visa a Topic. “Es posible que la razón sea por los procesos legales en los que se le indaga”, agregó el jurista.