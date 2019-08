Tomislav Topic amplió su versión en el caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

El accionista de Telconet, Tomislav Topic, entregó en la Fiscalía General del Estado, la mañana de este 1 de agosto del 2019, su versión ampliada sobre el caso Sobornos, en el que se investiga una supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

A su salida, tras una hora de diligencia, el empresario de las telecomunicaciones evitó dar declaraciones. Subió a un vehículo acompañado de su abogado y se marchó.



Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, asistió a la versión de Topic. Según él, el empresario negó que haya entregado aportes económicos para financiar las campañas de Alianza País.



Sin embrago, Alvear indicó que Topic confirmó que sí contrató los servicios del productor de las sabatinas y organizador de eventos, Alonso Guerrero Ulluauri. Pero que estos servicios no fueron para Alianza País, sino para Telconet.



Según Alvear, Topic dijo que el evento que pagó su empresa fue para socializar el Contrato que tenía Telconet con el Ministerio de Telecomunicaciones para dotar de Internet a escuelas fiscales.



Estos pagos se mencionan en el archivo Verde Final, hallados en la computadora de Laura Terán. Allí aparece el nombre de Topic como uno de los contratistas del Estado que habrían financiado al partido del expresidente Rafael Correa.



Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glas, y quien también acudió a la diligencia, confirmó lo dicho por Topic. Agregó que el empresario no mencionó a su cliente y que la vinculación de Glas podría acarrear una nulidad. Esto porque la defensa necesita tiempo suficiente para acceder a los documentos y revisar los indicios y que hasta el momento no ha podido hacerlo.