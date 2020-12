Más de 24 lotes de toallitas húmedas son retiradas del mercado, según Arcsa

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este martes 8 de diciembre del 2020 sobre el retiro del mercado de 24 lotes de toallas húmedas. ¿El motivo? En el producto se encontró un contaminante microbiológico que puede poner en peligro la salud de las personas.

El lote es de la marca Huggies, perteneciente a la firma Kimberly Clark.

En un comunicado se detalla que se trata de una bacteria llamada ‘pluralibacter gergoviae’. Es un microorganismo que puede generar infecciones. En población vulnerable, como neonatos o adultos mayores con enfermedades preexistentes, crónicas o sistemas inmunes debilitados, podría provocar daños graves a la salud.



Lo explicó Daniel Sánchez, coordinación General de Vigilancia y Control de la entidad. Él señaló que más de 24 lotes están en proceso de retiro de las perchas de las grandes cadenas de supermercados y locales comerciales. “La empresa se comprometió a retirarlos hasta el martes 15 de diciembre del 2020. Se trata de cuatro tipos de toallitas húmedas: One & Done Limpieza Completa, Limpieza Efectiva con Control de Olores, Manitos y Caritas con Fragancia, y Puro y Natural”.

Funcionarios de Arcsa verificaron el retiro del producto en las bodegas de Kimberly Clark, este martes 8 de diciembre del 2020. Cortesía: Arcsa.

Sánchez señaló que aún no conocen el número de unidades que contienen estos lotes. “La empresa está validando esa información y la tendremos en los próximos días”.



Como parte del proceso de investigación, un equipo de Arcsa visitó este martes las bodegas de la firma, ubicada en Quito, para evidenciar el proceso de retiro del producto. “En todo el país, los técnicos realizan visitas para verificar este procedimiento”.



Arcsa además solicitó información sobre la cadena de producción de este insumo de aseo. La finalidad es conocer en dónde se dio la contaminación del patógeno, es decir, en la elaboración, empacado, transporte, etc. “Estamos a la espera de los informes. Durante el recorrido tomamos muestras del producto en los lotes afectados y en otros para verificar si hay más inconvenientes”.



Sánchez añadió que no es la primera vez que ocurre esta situación. “Tuvimos una alerta similar en el 2019, por lo cual pedimos a la empresa informes sobre sus estándares de calidad para ver cuáles son sus problemas”.



¿Qué pasa si se compró este insumo? El funcionario recomienda a la ciudadanía evitar su consumo y devolverlo inmediatamente. La comercializadora está tomando las medidas necesarias para sacar el producto de todos los locales.



Este Diario envió un mensaje a la empresa Kimberly Clark, por medio de su página web. Allí se solicitó una entrevista para hablar del tema.



A continuación, se detallan los lotes afectados, según Arcsa.