El título técnico y tecnológico es opción si se busca carrera corta

En menos de tres años, Jessica Cuescota, de 26, cumplió dos metas: estudiar una carrera y encontrar un trabajo. Estos objetivos se consolidaron tras elegir una carrera técnica y tecnológica. Han pasado dos años y ya está en el último semestre.

En el 2016 tomó la decisión, ya que le interesaba el mundo de la producción textil. Además le llamaba la atención el corto tiempo de duración de la carrera y la combinación de la teoría y la práctica. Esto último era importante, ya que ansiaba poder trabajar de inmediato.



Así comenzó sus estudios en el Instituto Superior Sucre y, a la vez, una pasantía en la empresa textil Vicunha Ecuador, que cuenta con 720 trabajadores y está en San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito.



Esta firma tiene un programa de formación dual, que vincula teórica y práctica. Como parte de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador y de Corporación Formados, se interesó por formar nuevos profesionales, según Galo Chacón, gerente de Recursos Humanos.



Desde el inicio -dice- el chico palpa cómo es la realidad del trabajo: horarios y dinámicas. Los pasantes hacen observaciones. Tienen 12 estudiantes y gestionan una certificación internacional para que puedan prepararse en Alemania.

Jessica, por ejemplo, elaboró un proyecto para detectar fallas en la tela producida por la empresa. Esta iniciativa hizo que gane un puesto en Vicunha Ecuador.



Otro estudiante que escogió una tecnología es Jesús Pachai, de 23 años. A él no le convencía esta opción, pero se inscribió para no quedarse sin estudiar, al no obtener un cupo en la universidad. Con el paso de los días empezó a comprender y ejecutar las actividades textiles. Ya le gusta lo que hace.

“La gente ve a los institutos como lo peor. No es así, hay una exigencia fuerte, casi igual a una universidad”, dice.



Tras las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior se abren las oportunidades para quienes obtengan títulos técnicos y tecnológicos. Habrá facilidades para seguir estudios de tercero y cuarto nivel.