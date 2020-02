Dos muertos y un herido en un tiroteo en la Universidad de Texas A&M

LEA TAMBIÉN

Dos personas fallecieron y otra resultó herida en un tiroteo registrado este lunes 3 de febrero del 2020 en el campus de la Universidad de Texas A&M en la localidad de Commerce, situada en el este del estado de Texas, según informaron las autoridades locales.

La policía informó que la víctima superviviente fue trasladada al hospital, aunque no reveló su estado de salud ni del resto de los afectados.



Tampoco han trascendido la identidad y los motivos del atacante.



El tiroteo acaeció en el complejo residencial Pride Rock de esta institución educativa del estado de la estrella, en el que todavía permanece la policía por motivos de seguridad.



Pride Rock es una residencia estudiantil mixta de tres pisos dirigida a estudiantes de primer año.



"Los estudiantes, la facultad y el personal tienen instrucciones de refugiarse y permanecer en el lugar hasta nuevo aviso. Esta es una medida de precaución. La policía del campus está investigando activamente a tres víctimas de disparos en Pride Rock Residence Hall en el campus de A & M-Commerce", expresó la policía en su cuenta de Twitter.



A pesar de que todavía no han precisado las causas de este incidente, los agentes levantaron la recomendación al alumnado y personal de la universidad a permanecer en un refugio pasada una hora del suceso.



Con motivo del incidente, la universidad de Texas A&M anunció que todas las clases han sido canceladas para sus cerca de 6 000 estudiantes de grado y 4 000 de posgrado.



El lugar de los hechos, sucursal de la famosa universidad pública tejana, se encuentra a más de 300 kilómetros del campus madre y a unos 90 kilómetros de la ciudad de Dallas.

Este suceso ocurre después de que esta mañana una persona resultara muerta y otras cinco heridas en un tiroteo en un autobús en California.