Tiroteo en Brasil deja al menos cinco muertos, entre ellos tres menores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco personas, entre ellas una niña y dos adolescentes, fueron asesinadas a tiros en Brasil por cuatro hombres, quienes todavía no fueron localizados por la Policía, confirmaron este domingo 19 de mayo de 2019 autoridades del país suramericano.

Según la Policía Civil del estado de Bahía, situado en la región nordeste de Brasil, además de los cinco muertos, una sexta víctima fue alcanzada por los disparos y tuvo muerte cerebral, aunque permanece ingresada en el hospital.



Los sucesos se produjeron en la noche de este sábado 18 de mayo de 2019, cuando cuatro hombres dispararon desde el interior de un automóvil contra un adolescente de 15 años en una céntrica calle de la ciudad de Lauro de Freitas, en la región metropolitana de Salvador, la capital regional de Bahía.



Enseguida, el cuarteto de tiradores, cuyos nombres aún no fueron identificados por las autoridades, se desplazaron desde el centro hacia un barrio a unos 4 kilómetros de distancia, donde abrieron fuego contra otras cinco personas, entre ellas una niña de 12 años y un adolescente de 19, además de la tía de ambos.



Otros dos hombres, de 23 y 36 años, igualmente fueron tiroteados durante el ataque.



Las víctimas fueron ingresadas en un hospital de la región, pero fallecieron poco después.



La Comisaría de Policía del barrio Portao explicó que las autoridades todavía no han identificado los autores de los disparos, ni tampoco las causas del crimen.



"Los agentes están investigando los sucesos y, hasta el momento, no hay causas aparentes para la ocurrencia", señaló la Policía Civil.



De acuerdo a la Policía Militarizada de Bahía, uno de los estados más violentos de Brasil, fueron realizadas rondas este domingo en búsqueda de los tiradores, pero nadie fue localizado.



La localidad de Lauro de Freitas se encuentra en la lista de los diez municipios más violentos del gigante sudamericano y cuenta con un promedio de 99,2 muertes violentas para cada 100 000 habitantes, según datos oficiales.