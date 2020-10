¿Qué tipo de vacuna desarrolla Covaxx? A Ecuador llegarán dos millones de sus dosis contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

Ecuador alcanzó un acuerdo para la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2 con la organización Covaxx, de la United Biomedical de los Estados Unidos. Con ellos se prevé la adquisición de dos millones de dosis.

EL COMERCIO conversó este miércoles 28 de octubre del 2020 con la directora ejecutiva de la organización, Mei Mei Hu, quien llegó al país para reunirse con las autoridades sanitarias ecuatorianas.



¿Qué tipo de fórmula desarrollan?



Es una vacuna basada en péptidos multitopos; no se trata de un virus desactivado. Para ello se ha utilizado una plataforma de alta precisión que ha sido utilizada en el desarrollo de otras fórmulas de inmunización, por ejemplo, la enfermedad de manos, pies y boca, Alzheimer y Parkinson.



¿Cómo actúa y cuáles son sus riesgos?



La dosis está diseñada para activar la inmunidad humoral y celular para una mayor eficacia. Esto se da, debido a que está compuesta por péptidos sintéticos, en lugar de virus vivos, por lo que no tiene riesgos biológicos y es estable.



¿Cuántas dosis se prevé enviar al país?



Se espera que sean dos. Su aplicación sería así: se coloca la primera y 28 días después la segunda.



¿En qué fase está la vacuna?



Estamos terminando la primera fase en Taiwán en donde se aplicó a 60 personas, entre hombres y mujeres, hasta los 55 años. No se han probado en adultos mayores ni en niños. Se espera hacerlo en los próximos meses. La segunda etapa arrancará en noviembre y se extenderá hasta abril del 2021.



¿En qué fecha creen que estará lista y cuándo llegará al país?



Estamos ultimando detalles con las autoridades ecuatorianas para conocer cuándo se lo haría, pero la empresa prevé producir 100 millones hasta abril del 2021. Esperamos que estén listas y producirlas de inmediato.



¿Las personas en quienes se probó las dosis tuvieron alguna reacción?



Aún es muy pronto para decirlo. Estamos esperando los resultados de los informes.



¿En qué países se harán las siguientes pruebas; uno de ellos puede ser Ecuador?



No, se espera probar las vacunas en más de 10 000 personas en países como Brasil y Estados Unidos.



¿Hay algún porcentaje de la respuesta inmunológica contra el virus?



Es una fórmula que promete mucho, ya que los primeros resultados nos dicen que provoca una alta inmunidad y a largo plazo.



¿Cómo avanzan las conversaciones con las autoridades sanitarias ecuatorianas?



Ecuador tiene un buen plan; es muy detallado y bien pensado. Tenemos compromisos de confidencialidad. (Por ello no se adelantaron precios de desembolsos iniciales ni el costo unitario).



¿En qué otros países de Latinoamérica están trabajando?



La empresa guarda confidencialidad sobre acuerdos con otras naciones. Pero estamos presentes en 30 países en el mundo.