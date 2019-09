Tintori dice que paramilitares ya 'no obstruyen' campamentos en Venezuela

LEA TAMBIÉN

La activista venezolana Lilián Tintori dijo este martes 25 de septiembre del 2019 en Nueva York que la sociedad de su país tiene ahora "más compromiso con el progreso" y los grupos irregulares o paramilitares ya "no obstruyen" la labor en los campos humanitarios, entre ellos los de su ONG "Rescate Venezuela".

En el foro Concordia, que se celebra en paralelo a la Asamblea General de la ONU, Tintori habló en inglés ante un público internacional para explicar que "la gente en Venezuela tiene más compromiso, no solo por Juan Guaidó, nuestro presidente, nuestro líder, sino con el progreso", y procedió a poner "un ejemplo".



"En 2014, 2015, 2016, pedíamos comida y medicina a todo el mundo y la introducíamos en cajas, y los grupos irregulares y paramilitares lo secuestraban, secuestraban a los doctores que recibían las cajas. Hemos dejado todo esto", explicó.



"Ahora, en Rescate Venezuela tenemos capacidad para tener campos humanitarios en cada estado del país y la gente que nos ayuda es de todo el estado, y también grupos irregulares y paramilitares. Todos quieren cambio y quieren ayuda, todo el mundo en Venezuela. Los militares también, alrededor de Maduro, quieren democracia", añadió.



Tintori tuvo dificultades para expresarse en inglés en algún momento, agregó algunas frases en español que fueron traducidas simultáneamente y eso llevó a que se "malinterpretara lo que quería comunicar" en los medios, según declaró en una nota esta tarde.

"Mi intervención fue en inglés, sin duda un reto porque no es mi lengua natal", apuntó la activista opositora, quien explicó desde Nueva York: "Aclaro que nunca hemos trabajado con grupos irregulares o paramilitares, ni lo haremos".



"Lo que quise expresar es que la situación en Venezuela es tan crítica que los militares y colectivos que, históricamente, respondiendo al régimen, impedían la distribución de la ayuda humanitaria en el territorio venezolano, hoy no obstruyen las entregas ni la instalación de campamentos humanitarios", escribió.



Tintori urgió a que el idioma no sea una "limitación para crear conciencia sobre el sufrimiento de millones de venezolanos" y relató que este año 2019 su ONG ha entregado ayuda humanitaria a comunidades en los 23 estados del país que han beneficiado a casi 135 000 personas.