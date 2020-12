2020, el peor año de la historia al que no querrás volver, según Time

El 2020, que aún no ha finalizado, está siendo el peor año de la historia, uno al que nadie querría volver, según la revista estadounidense Time, que dedica su portada a estos fatídicos doce meses.

"2020 nos ha puesto a prueba más allá de cualquier otro. ¿A dónde vamos a ir después de esto?", es el mensaje que lanzó la prestigiosa revista en su portada, divulgada en redes sociales, donde aparece el número 2020 tachado con una cruz.



"Ha habido años peores en la historia de Estados Unidos y, ciertamente, peores años en la historia mundial, pero la mayoría de los que vivimos hoy no hemos visto nada como éste", precisa la publicación.



La revista asegura que deberíamos tener más de 100 años para hacer "recordar la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe de 1918; aproximadamente 90 para tener una idea de la privación económica provocada por la Gran Depresión; y unos 80 para conservar cualquier recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y sus horrores".



El resto de la población, por debajo de esa edad, "no hemos sido entrenados para esto: para la recurrencia de desastres naturales que confirman cuánto hemos traicionado a la naturaleza; para una elección disputada (en EE.UU.) sobre la base de la fantasía; para un virus que se originó, posiblemente, con un murciélago solo para cambiar la vida de prácticamente todos en el planeta y acabar con la vida de aproximadamente 1,5 millones de personas en todo el mundo", señala.



La nueva edición de Time cita en un video titulado 'En memoria de 2020' otras pérdidas que la humanidad ha sufrido este año: la muerte del jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant; el futbolista argentino Diego Armando Maradona; los actores Jerry Stiller, Sean Connery u Olivia de Havilland; el escultor de origen búlgaro Christo o los cantantes de country Kenny Rogers y rock and roll Little Richard, además del compositor Ennio Morricone, entre otros

También dedica imágenes a la lucha desencadenada en EEUU a través del movimiento Black Lives Matter, tras la muerte de ciudadanos negros por la violencia policial.