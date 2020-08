TikTok debe ser vendida o bloqueada en EE.UU, dice secretario del Tesoro

LEA TAMBIÉN

TikTok debe ser vendida o bloqueada en Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional, sostuvo este domingo 2 de agosto del 2020 el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la última advertencia lanzada por el gobierno de Donald Trump contra la popular aplicación de propiedad china.

Mnuchin declaró en la cadena televisiva ABC que TikTok simplemente “ no puede existir como lo hace” actualmente.



“Diré públicamente que todo el comité está de acuerdo en que TikTok no puede permanecer en el formato actual porque corre el riesgo de enviar (a China) información sobre 100 millones de estadounidenses” , alegó Mnuchin.



El funcionario no hizo comentarios directamente sobre la amenaza vertida el viernes por Trump de prohibir en Estados Unidos la aplicación creada para compartir videos de entretenimiento y que ya ronda los mil millones de usuarios en todo el mundo.



Mnuchin recordó que el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, el cual preside, está evaluando TikTok, especialmente popular entre un público joven que crea y mira sus videos cortos.



Este es uno de los muchos frentes en las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, que se han vuelto muy ásperas en estos días. Funcionarios estadounidenses han dicho que TikTok podría ser una herramienta al servicio de la inteligencia china, algo que la empresa niega.

El secretario aseguró que habló con los líderes del Congreso, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el máximo legislador demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sobre qué hacer con la operativa de TikTok en Estados Unidos.



El diario The New York Times señaló el sábado que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, había ofrecido vender la rama estadounidense, al tiempo que varios aseguraban que la gigante tecnológica Microsoft está en negociaciones avanzadas para comprarla.



Sin embargo, Vanessa Pappas, responsable de la rama estadounidense de la aplicación, aseguró la víspera que la empresa no tiene “planes” de irse de Estados Unidos y sobre los rumores de venta señaló que eran “especulaciones”.