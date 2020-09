TikTok pide a juez que bloquee orden de EE.UU. de prohibir descarga de la aplicación

LEA TAMBIÉN

TikTok solicitó este miércoles, 23 de septiembre del 2020, a un juez de Estados Unidos que bloquee una orden del gobierno estadounidense que requiere que Apple Inc y Google eliminen la aplicación para compartir videos cortos a partir del domingo 27 de septiembre.

Un juez federal de San Francisco emitió el sábado una orden judicial preliminar que impide que un dictamen similar del Departamento de Comercio entre en vigencia el domingo sobre la aplicación WeChat, propiedad de Tencent Holdings.



Funcionarios estadounidenses han expresado serias preocupaciones de que los datos personales de hasta 100 millones de estadounidenses que usan la aplicación se estén transmitiendo al Gobierno chino.



El sábado, el Departamento de Comercio anunció un retraso de una semana en el pedido de TikTok, citando la evolución positiva en las conversaciones sobre el destino de sus operaciones en Estados Unidos.



TikTok dijo que las restricciones "no fueron motivadas por una preocupación genuina de seguridad nacional, sino por consideraciones políticas relacionadas con las próximas elecciones".



La aplicación propiedad de la empresa china ByteDance dijo que si la orden no se bloquea, "cientos de millones de estadounidenses que aún no han descargado TikTok serán excluidos de esta gran y diversa comunidad en línea, seis semanas antes de una elección nacional".



ByteDance aseguró el lunes que poseerá el 80% de TikTok Global, una empresa estadounidense que será creada y que tendrá la mayoría de las operaciones de la aplicación en el mundo. ByteDance agregó que TikTok Global se convertirá en su subsidiaria.



Oracle Corp y Walmart Inc acordaron tomar participaciones en TikTok Global del 12,5% y el 7,5%, respectivamente. El lunes, Oracle dijo que la propiedad de ByteDance de TikTok se distribuiría a los inversores de ByteDance y que la empresa con sede en Pekín no tendrá participación en TikTok Global.