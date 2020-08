TikTok amenaza con acciones legales tras anuncio de restricciones en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump anunció amplias restricciones en Estados Unidos contra las redes sociales chinas TikTok y WeChat, una decisión que provocó este viernes 7 de agosto del 2020 la reacción de Pekín y una amenaza de acciones legales por una de las empresas afectadas.

Mediante un decreto, que entra en vigor en 45 días, Trump prohíbe toda transacción en Estados Unidos con las empresas dueñas de la aplicación para compartir videos TikTok y la de mensajería WeChat.



Trump argumentó cuestiones de seguridad nacional para justificar su decisión contra ByteDance (dueña de TikTok) y Tencent, una de las líderes de la industria de videojuegos y que es también una de las compañías más ricas del mundo.



La medida aumenta la presión sobre ByteDance para que concluya negociaciones para vender la plataforma de videos cortos a Microsoft, y crea otro nuevo frente en la confrontación de la Casa Blanca con Pekín.



El lunes 3 de agosto, el mandatario estadounidense aceptó la posibilidad de que un grupo estadounidense compre TikTok, pero antes del 15 de septiembre, so pena de prohibir la plataforma.



El decreto presidencial evoca una amenaza a la “seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos” para justificar la decisión.



“TikTok automáticamente captura amplias franjas de información de sus usuarios, incluyendo información como ubicación, e historias de visitas y de búsquedas en Internet”, afirmar el texto.



China reaccionó este viernes denunciando “una manipulación y una represión políticas” de Estados Unidos, según el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wengbin.



El vocero acusó a Washington de “superponer intereses egoístas por encima de los principios del mercado y de la normativa internacional”.



Estados Unidos “realiza una manipulación y una represión políticas arbitrarias que sólo podrán desembocar en su propio declive moral y en empañar su imagen”, dijo.



De su lado, TikTok amenazó este viernes con iniciar acciones legales en los tribunales de Estados Unidos.



“Buscaremos todas las soluciones disponibles para asegurarnos de que no se deja de lado la ley y que nuestra compañía y nuestros usuarios sean tratados de manera justa - si no es por la administración, entonces por los tribunales de Estados Unidos”, dijo TikTok en un comunicado



Según el decreto de Trump, los datos de TikTok, que ha sido descargada 175 millones de veces en Estados Unidos y más de 1 000 millones de veces en el mundo, puede potencialmente ser usados por China para detectar la ubicación de empleados y contratistas del gobierno estadounidense, construir expedientes de personas para chantajearlas y realizar espionaje corporativo.



El jueves, el Senado estadounidense votó a favor de prohibir que TikTok sea instalada en los teléfonos de los funcionarios federales. El proyecto de ley aprobado por el Senado controlado por los republicanos aliados de Trump ahora debe pasar a la Cámara de Representantes, dominada por la oposición demócrata.



Trump y otros funcionarios afirman que TikTok puede ser usada por Pekín para espiar a sus usuarios estadounidenses, una aseveración que insistentemente rechaza la plataforma, que opera fuera de China.



WeChat es una aplicación de mensajes, red social y pago electrónico propiedad de TenCent Holdings y tendría más de 1 000 millones de usuarios.



Las acciones de Tencent cayeron más de un 5% este viernes en la bolsa de Hong Kong.

“Como TikTok, WeChat captura automáticamente enormes franjas de información sobre sus usuarios, amenazando así con dar acceso al Partido Comunista Chino a informaciones personales de estadounidenses”, señala el decreto.