Lourdes Tibán cree que 'no es fácil' reemplazar a Salvador Quishpe por Jaime Vargas en la lista de asambleístas

Lourdes Tibán, exlegisladora de Pachakutik, considera que el pedido de incorporar a Jaime Vargas, como primer candidato nacional por esa organización política, es una decisión que deberá tomar Salvador Quishpe, quien fue nominado en elecciones primarias para esa dignidad. Esto porque debería renunciar a esa precandidatura para dar paso a la otra.

“Fuimos clarísimos, yo en el mes de agosto casi implorando solicité que uno de los dos líderes encabece la Asamblea Nacional, Jaime Vargas o Leonidas Iza, porque los dos son buenos, pero no aceptaron. Incluso Salvador se puso al costado y dijo: ‘vea, si se trata de la unidad, vamos, yo me retiro y pongan uno de ustedes de candidatos, pero no aceptaron’”.



En una entrevista radial con Jimmy Jairala, la mañana de este miércoles 30 de septiembre del 2020, Tibán agregó que, incluso, faltando un día para el cierre del proceso de democracia interna, se volvió a insistir en los dos líderes, pero sin éxito. Por ello, explicó, se barajaron otros nombres, pero tampoco aceptaron, por lo que se optó por Quishpe, quien conoce los territorios.



Esta reacción surge luego de que se conociera que la Conaie y Pachakutik apelaran a la unidad “en términos reales” del movimiento indígena, de cara a las elecciones generales del 2021. Como un primer paso para ello, se planteó que Vargas ocupe el primer casillero de las precandidaturas para la lista nacional de asambleístas en la lista 18.



Ese fue el acuerdo al que llegaron las dos organizaciones, según reza un documento con las resoluciones alcanzadas en el consejo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con fecha del 28 de septiembre del 2020.



Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento, afirmó que este jueves 1 de octubre convocará al Consejo Político de la lista 18 para definir la postulación de Vargas.



No obstante, Tibán refirió que el tema “no es fácil”. “En documento es fácil, en decir es fácil, pero ahí también se dice fácil que Salvador cumple el tercer puesto y qué hacemos con el señor que está en tercer puesto ya, a dónde lo mandamos, las cosas son un poquito difíciles, todo va a depender de la comprensión que tenga la dirigencia nacional”.



La exasambleísta afirmó que el proceso electoral en el movimiento indígena “ha sido un poquito conflictivo, pero las aguas van volviendo a su cauce”. Espera que ya en octubre o noviembre la mayoría de sus compañeros estén trabajando por la lista 18.