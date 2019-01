Theresa May presenta su Plan B para el Brexit

LEA TAMBIÉN

Tras fracasar en la búsqueda de un consenso sobre cómo sacar a Reino Unido del caos político del Brexit, la primera ministra Theresa May presenta el lunes 21 de enero del 2019 su Plan B, que parece modificar en poco el acuerdo ya ampliamente rechazado por el parlamento.

“Los británicos votaron por abandonar la Unión Europea y es vital que los políticos electos cumplan con este veredicto”, afirmó una portavoz de Downing Street el domingo, insistiendo en un mensaje repetido hasta la saciedad por May ante el riesgo de que una falta total de acuerdo acabe simplemente por matar el Brexit.



Un 52% de británicos votó a favor de salir de la UE en el referéndum de 2016 y, tras un año y medio de difíciles negociaciones entre Londres y Bruselas, la decisión debe hacerse efectiva el próximo 29 de marzo.



Pero cuando faltan 67 días, un parlamento extremadamente dividido sigue sin haber aprobado los términos del divorcio, lo que hace pesar la amenaza de un Brexit sin acuerdo.



Determinados a evitar este escenario, que según el Banco de Inglaterra sumirá al país en una profunda recesión, al menos dos grupos de diputados preparan estrategias para dar al parlamento el poder de decidir los próximos pasos.



“Cualquier intento de quitarle al gobierno el poder de cumplir con las condiciones legales de una salida ordenada en este momento de importancia histórica es extremadamente preocupante”, afirmó la portavoz.



“Esto debería servir de recordatorio a los diputados que quieren llevar a cabo el Brexit de que tienen que votar a favor de él, de lo contrario existe el peligro de que el parlamento pueda detener el Brexit”, agregó, en un mensaje aparentemente dirigido a los euroescépticos dentro del Partido Conservador de May que la semana pasada contribuyeron a infligirle una histórica derrota.



La Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo negociado por May por una aplastante mayoría: 432 votaron en contra -incluidos 118 rebeldes conservadores- y solo 202 a favor.



Esos mismos rebeldes, además del pequeño partido unionista norirlandés

¿Ajustes marginales?



La jefa de gobierno lanzó inmediatamente después una serie de encuentros con el resto de partidos en busca de un consenso para acabar con el bloqueo parlamentario. Pero el diálogo nació muerto: el líder laborista Jeremy Corbyn se negó a dialogar hasta que la primera ministra descartase fehacientemente la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, a lo que May respondió que eso era “imposible”.



Ante la falta de consenso, menos de una semana después de su estrepitosa derrota, la jefa de gobierno vuelve al parlamento el lunes por la tarde con su propuesta alternativa, a la que los diputados podrán presentar sus propias enmiendas antes de otra acalorada votación el 29 de enero.



Según la prensa británica, el nuevo plan del ejecutivo difiere en poco del plan inicial. May propondría negociar con la UE algunos cambios al acuerdo inicial.



Una noticia que era recibida con escepticismo en Bruselas el lunes, donde se encontraban los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros para una reunión ordinaria.



“No creo que se pueda salvar con ajustes marginales en el plan actual. No creo que pueda convencer a los diputados presentándoles lo mismo con ligeros retoques” , consideró el canciller español Josep Borrell. “Por lo tanto tiene que presentar algo sustantivamente diferente, pero naturalmente eso tiene que ser después aprobado en la UE” .



Y dejó claro: “Lo que sí es importante es que consiga un apoyo parlamentario. No podemos seguir negociando algo al albur, como ha ocurrido esta vez, de que cuando está todo negociado, el parlamento británico lo rechaza. Tenemos que tener la garantía de que tiene detrás apoyo político suficiente para lo que se negocie, no se rechace en el último momento”.



También el luxemburgués Jean Asselborn dijo esperar poco del Plan B de May: “Creo que esta tarde no veremos una solución a las grandes cuestiones”.