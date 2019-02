Theresa May sigue 'determinada' a aplicar el Brexit el 29 de marzo

LEA TAMBIÉN

La primera ministra británica, Theresa May, reafirmó este domingo 3 de febrero del 2019 que está “determinada” a aplicar el Brexit en la fecha prevista del próximo 29 de marzo, y a obtener concesiones de la Unión Europea (UE) en el acuerdo de separación, pese al rechazo de Bruselas a una nueva negociación.

“Estoy determinada a implementar el Brexit y a implementarlo a tiempo, el 29 de marzo de 2019”, escribe May en una tribuna publicada en el diario The Sunday Telegraph.



May descarta así la posibilidad de aplazar el Brexit, como lo sugirieron varios responsables políticos en los últimos días, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, o el de Comercio, Liam Fox.



La primera ministra reafirmó asimismo su voluntad de volver a negociar con la UE, para lograr una solución que obtenga mayoría en el Parlamento, tanto entre 'brexiters' como entre eurófilos.



“Cuando regrese a Bruselas, lucharé por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dispondré de un nuevo mandato, de nuevas ideas y de una determinación renovada para acordar una solución pragmática que ponga en marcha el Brexit”, insistió May.



Tras el claro rechazo, a mediados de enero, del acuerdo de divorcio negociado con la UE, los diputados adoptaron el martes una enmienda pidiendo “arreglos alternativos” a las disposiciones relativas a la “salvaguardia” (o 'backstop'), cuyo objetivo es evitar que se vuelva a instaurar una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda.



Esta cláusula, muy controvertida, prevé una unión aduanera entre Reino Unido y la UE, y -además- para la provincia británica de Irlanda del Norte un alineamiento con ciertas normas europeas en materia sanitaria y fiscales.



Los diputados británicos, en especial los 'brexiters', consideran que conducirá a un amarre permanente de su país a la UE.



Tras votarse esta enmienda, May dice querer reabrir las negociaciones con la UE con la esperanza de evitar un Brexit sin acuerdo. La UE se opone tajantemente a reabrir negociaciones.



“Es lo que el Parlamento me ha encargado hacer” subraya sin embargo May en el Sunday Telegraph, y añade que el jefe de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, es favorable a ello.



“Si (...) hablamos con una sola voz, creo que podremos hallar la vía justa”, insiste May.



La jefa de gobierno refutó que la reapertura de las negociaciones sobre el 'backstop' amenace el acuerdo de paz de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia en Irlanda del Norte.



May se ha comprometido a votar un segundo acuerdo enmendado “lo más pronto posible”. Si no lo logra antes del 13 de febrero, organizará una votación en la Cámara de los comunes el 14 de febrero para que los diputados expresen lo que desean.



Nissan no producirá modelo X-Trail en Sunderland



El fabricante japonés Nissan anunció este domingo que no producirá el modelo X-Trail en su fábrica de Sunderland, su mayor implantación en Europa, ubicada en el norte de Inglaterra, y aludió indirectamente al Brexit.



“Hemos tomado esa decisión por razones económicas, pero la incertidumbre que persiste en torno a las futuras relaciones de Reino Unido con la Unión Europea (UE) no ayuda a las empresas como la nuestra a planificar el futuro”, declaró Gianluca de Ficchy, el presidente de Nissan Europa, en un comunicado.



Este anuncio supone otro golpe duro para la industria del automóvil en Reino Unido, que afrontó una caída de más de la mitad de sus inversiones en 2018 debido en gran parte a las incertidumbres que genera el Brexit, según la Asociación de Constructores y Vendedores de Automóviles (SMMT).



¿Evacuar a la reina?



Además, Downing Street desmintió este domingo informaciones de prensa, según las cuales prevé elecciones anticipadas el 6 de junio, en plena fase de debilidad de los laboristas.



Según un sondeo de The Observer, el Labour obtendría 34% de la intención de voto, 7 puntos menos que los conservadores (41%) .



Si no hay acuerdo, Reino Unidos dejará la UE a fines de marzo de forma brutal, una hipótesis que se teme en los medios económicos.



El Sunday Times alude a un proyecto de evacuar a la reina Isabel II de Londres en caso de disturbios provocados por un 'no dea'. La AFP interrogó al respecto al palacio de Buckingham, que se abstuvo de hacer comentarios.