Theresa May defiende el preacuerdo sobre el Brexit en el Parlamento

La primera ministra británica, Theresa May, defendió hoy (15 de noviembre del 2018) en el Parlamento el borrador del acuerdo pactado con la Unión Europea (UE) sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario, previsto para el 29 de marzo de 2019.

May aseguró que no hay una alternativa al controvertido plan de impedir que se instalen controles entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que continuará como miembro de la UE.



La premier llamó al Parlamento a aprobar el preacuerdo. La votación previsiblemente tendrá lugar en diciembre. Previamente, May había sufrido un serio revés cuando varios miembros de su gabinete presentaron su dimisión en protesta por el acuerdo cerrado con Bruselas, entre ellos el ministro para el Brexit, Dominic Raab, y la ministra de Trabajo, Esther McVey.



La primera ministra había conseguido en la tarde del miércoles, tras un debate de varias horas, el apoyo de su gabinete al borrador del acuerdo.



May no tiene una mayoría en el Parlamento, donde depende del apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP). También esta formación norirlandesa anunció que votará en contra del preacuerdo. El jefe de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, también anunció su rechazo al borrador.