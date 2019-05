Theresa May en evidencia por banco de alimentos para empleados de ministerio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder del principal partido de la oposición británica cargó el miércoles 15 de mayo del 2019 contra la primera ministra Theresa May por las revelaciones de que su gobierno había creado un banco de alimentos para los limpiadores de uno de sus ministerios.

El Sunday Times descubrió que el programa de asistencia se estableció apresurada pero discretamente para mitigar un “error en las nóminas” que involucra a un contratista de servicios que empezó a prestar los servicios en marzo.



El periódico publicó un correo electrónico enviado al personal de un departamento del gobierno que decía que algunos limpiadores “no podían viajar al trabajo porque no tienen dinero para pagar el autobús”.



El líder laborista Jeremy Corbyn sacó la historia en el Parlamento en la sesión de control al gobierno.



“¿Puede la primera ministra explicarnos qué funciona mal en la Gran Bretaña moderna para que una oficina del gobierno del centro de Londres tenga un banco de alimentos para que parte de su personal mal pagado obtenga algo que comer?”, preguntó Corbyn.



“¿Es este un gobierno para la mayoría o para los bolsillos de unos pocos de la élite?”.

May replicó que “la desigualdad de ingresos se está reduciendo” desde que el Partido Conservador llegó al poder en 2010, pero eludió comentar la noticia.



La agencia británica Press Association informó el martes que los limpiadores del departamento afectado tenían la intención de ir a huelga por las condiciones laborales y salariales el próximo martes.



El contratista no ha hablado públicamente sobre el problema y no quedó claro si los salarios no se pagaron por error o por alguna disputa.



El caso se suma a los numerosos problemas de May, en lo que la mayoría de la prensa británica estima que es el final de sus tumultuosos tres años como jefa de gobierno.



Sobre todo, el gobierno May se ha definido por su incapacidad para encontrar un compromiso con el Parlamento para salir de la Unión Europea.