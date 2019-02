Más testimonios de jóvenes que no pueden pagar sus créditos educativos, IFTH no responde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pedro e Isabel –nombres protegidos– tienen una preocupación: no pueden pagar los créditos que sacaron para estudiar. La falta de trabajo es uno de los factores que inciden. Ambos piden a las autoridades que se les brinde una facilidad de pago.

EL COMERCIO recogió sus testimonios y continúa a la espera de una respuesta oficial del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). El pedido se realizó el pasado viernes 15 de febrero del 2019. En principio su comunicadora dijo que la entrevistaría se concedería el martes pero horas después señaló que el funcionario a cargo estaría fuera de la ciudad hasta el jueves. Ese día argumentó que Senescyt coordinaría la cita. Tampoco aceptó enviar por escrito respuestas o aclaraciones.



“Pedro” estudió música en una universidad privada de Ecuador



“Mi caso es muy similar al de muchos chicos. Debo pagar USD 23 000. Me han asignado un abogado para conseguir una facilidad de pago pero para mí es muy difícil conseguir esa cantidad de dinero. Soy músico y estudié en la Universidad de las Américas (UDLA), y por la falta de dinero ya no pude terminar la carrera.



El crédito lo saqué en la sede de Tulcán, ya que soy de allá. Con el tiempo cerraron ese espacio. Ahí presenté mis reportes e historial de notas. Las oficinas pasaron a Yachay y no hubo conexión a sus teléfonos. Así que tenía que viajar.



Las facilidades que me han dado son comprometerme a pagar el 50% de la deuda total, y el otro 50% ir desembolsándolo en aproximadamente dos años. Esto significó buscar alternativas que arriesgan la salud de familiares y ahorros de toda una vida.



Cuando se cumplió el tiempo de gracia, se acumuló un interés y me tocó pagar USD 1 000 de un día para el otro. He buscado trabajo en plataformas digitales en mi rama pero es difícil encontrarlo, ya que no poseo el título de tercer nivel.



Los de IFTH me han asignado un abogado que me ayuda a gestionar los trámites pero no hay una claridad en el sistema. Ahora me han pedido un nuevo garante y eso hace que simplemente siga pasando tiempo sin que encuentre una solución.



Mis cuotas eran de USD 250 mensuales, pero antes de eso pagué casi USD 2 000 de intereses porque ellos “recomendaron” ir pagando apenas ingrese a la universidad.



Me retrasé tres cuotas y me llegó una notificación tres días antes de que se cumpla el plazo para no ingresar a coactiva.



Me pidieron un nuevo garante y tras no conseguirlo rápidamente, me dijeron que mi trámite ya estaba en juicio y que espere la llamada de un abogado”.



‘Isabel’ siguió Relaciones Internacionales en Ecuador



“Mi crédito fue de USD 23 679,60 otorgado el 23 agosto del 2013. Yo empecé mis estudios de Relaciones Internacionales en 2012.



Las cuotas que empecé a pagar fueron de USD 905 mensuales y me retrasé dos cuotas completas, más USD 0,75 centavos.



Para empezar a pagar el crédito mis papás tuvieron que vender el carro y luego cuando encontré trabajo -no fue de mi carrera- lo hice yo. El problema fue que me pagaban USD 500 mensuales. Fue todo lo que podía abonar mensualmente.



Cada vez me llamaban a pedirme que pague todo lo que debía y yo les decía que no puedo. En el Banco del Pacífico me indicaban que sí aceptaban ese abono.



Hasta que vi que no me debitaron lo que deposité en la cuenta del Pacífico y ya no recibí llamadas, entonces me comuniqué y me dijeron que mi crédito ya estaba en mora.



Me acerqué a las oficinas y les pregunté qué puedo hacer porque no tengo el dinero para cubrir las cuotas atrasadas. Me dijeron que estaba en proceso de coactiva y que hasta que no salga de ese proceso no podían hacer nada. Me dijeron que espere”.