David víctima de robo en Quito por escopolamina: 'Me robaron el sueldo, mis tarjetas, mi computadora con la que trabajo...'

David fue víctima de un robo al interior de su departamento ubicado en el centro de Quito, la noche del martes 4 de agosto del 2020. El hecho se produjo tras citarse con un hombre al que conoció por la red social Grinder. A través de las redes sociales, la víctima denunció que lo drogaron con escopolamina.

A continuación su testimonio:



“Lo conocí a través de la red social Grinder, la cual es parecida a Tinder. Conversábamos durante la cuarentena, pero nunca se dio la oportunidad de conocernos en persona hasta ayer que nos escribimos por la tarde. Él llegó a mi casa a las 18:15.



15 minutos antes de que llegara me escribió para decirme que estaba cerca. Al principio no me dio confianza. Tuve la sensación de pedirle que no venga, pero eso cambió cuando arribó a mi casa y conforme transcurría el tiempo.



Él estuvo en mi vivienda desde las 18:15 hasta las 20:30 aproximadamente. Al principio comenzamos a tomar cerveza y escuchar música. Primero una (botella) que yo compré y luego otra que adquirimos juntos. Él llevaba además una botella de licor fuerte. Dijo que a él le gustaba tomar esa clase de bebidas alcohólicas.



Me ofreció un poco de ese trago, pero no acepté. Luego me fui al baño y él se quedó en mi habitación. Al volver, tomé un sorbo de la cerveza que dejé en mi vaso y tenía un sabor dulce, parecía como si le hubiera puesto azúcar. Al poco tiempo, perdí la noción del tiempo y espacio. Recuerdo vagamente que él me pidió que comprara comida a domicilio y le obedecí. Al otro día encontré en la basura las bolsas y facturas de los alimentos que consumimos.

Por favor RT ayer me pusieron escopolamina en mi casa, una persona con la que conversé por meses en redes sociales accedí a verle ayer, me drogó, me quedé dormido, cuando desperté ya no tenía computadora, ni mi teléfono, ni la TV, ni mis consolas de videojuegos, me robó efectivo. — david revelo (@skhunt92) August 5, 2020



Estoy seguro que me dio escopolamina porque yo apenas tomé dos cervezas y un poco de ese licor que él llevó. Con eso no se puede perder el conocimiento. Recuerdo que, en esa aplicación en donde lo conocí, él aparece con el nombre de Martín y tiene 28 años. Es afrodescendiente de Esmeraldas. Me dijo que está radicado desde el 2011 en Quito y antes vivía en el sector de Guamaní. Ahora se cambió de casa a Miraflores. Mide 1,70 metros y tiene barba.



Me quedé dormido y amanecí cobijado. Me robaron el sueldo, mis tarjetas de débito, mi computadora con la que trabajo, un iPad, un celular. Algo le hicieron a mi gatito que se esconde y no se quiere mover. Se encuentra muy asustado y me pega cuando me acerco a él. Me desesperé un montón y a las 5:00 de hoy tuve que salir a buscarle a una amiga que vive cerca porque no podía seguir solo.



Me robaron la vida entera. Quizás pierda mi empleo porque no tengo en qué trabajar. Me robaron la bicicleta que la adquirí hace un mes. Por favor le pido a la gente que se cuide. Ojalá que pueda recuperar mis cosas”.