Testimonio de Gisell A., víctima de un accidente: 'Perdí la conciencia después de caer del bus'

Gisell A. es una estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. A las 06:40 del pasado lunes 24 de junio del 2019, la joven sufrió un accidente mientras se movilizaba en un bus interparroquial. Ocurrió a la altura del puente del Guambra, en la parada de la avenida Pérez Guerrero y Bolivia, en el centro - norte de Quito.

Ese día, la chica de 20 años salió temprano de su casa ubicada en el valle de Los Chillos para ir a clases y rendir un examen. Primero se subió a un bus que la trasladó hasta el coliseo General Rumiñahui, en el sector de La Vicentina. Allí tomó otra unidad para avanzar hasta la U. Central.



La joven recuerda que en el vehículo pesado había saturación de pasajeros y se ubicó en la tercera fila de gradas de la puerta delantera de ingreso, sosteniéndose de los tubos. El carro avanzaba repleto, en alta velocidad. Incluso cruzó el puente del Guambra -recuerda Gisell- con las puertas abiertas. Al llegar a la esquina de la parada, la gente se empujaba para entrar y salir. “El conductor nos decía bajen rápido, los que no lo hacen se quedan. Yo estoy avanzando...”.



En esos momentos, había pasajeros desesperados porque no lograron bajarse en las estaciones anteriores. “Se empujaban y nadie tomó conciencia de que yo no alcancé a sostenerme. Cuando el bus circulaba me caí y hasta eso recuerdo”.



Gisell se impactó de forma violenta contra el pavimento que le causó convulsiones. A la chica le auxiliaron dos transeúntes que caminaban por allí. Los pasajeros del bus se bajaron y no la ayudaron.



La joven vestía el uniforme de Educacion Física de la U. Central. En esos momentos, un funcionario de ese establecimiento educativo que circulaba por el sector con su vehículo la reconoció, paró y la llevó al Hospital del Día.



A Gisell le suturaron 15 puntos detrás de la cabeza. Tiene moretones y golpes. “Me pidieron que utilice una férula (tablilla) ya que los tendones se tensan y estaba inflamada la mano derecha”. También le limpiaron la cabeza porque la gravilla se incrustó en la herida.



Tras el accidente, “mis piernas se quedaron debajo del bus”. La persona que ayudó a Gisell le comentó que la arrastró para evitar que las llantas le aplasten. Asimismo, ella acotó que el chofer huyó. “Quien me auxilió me contó eso y me acompañó en el hospital hasta que lleguen mis familiares”.



La chica se quejó que los conductores interparroquiales que dan servicio de transporte a la Universidad Central, desde el valle de Los Chillos, son imprudentes. Afirma que conducen en alta velocidad y se corretean para ganar pasajeros. “El semestre pasado hubo otro accidente. Los pasajeros que estábamos allí nos caímos”, recordó.



La joven universitaria permaneció inconsciente 20 minutos. Asegura que gracias a la persona caritativa que la ayudó se encuentra bien ya que el resto de pasajeros salió del bus apenas se produjo el accidente.