Testimonio del policía que evitó un asalto de bus en la avenida Simón Bolivar, en Quito

El Ministerio del Interior informó este domingo, 2 de diciembre del 2018, que el gendarme que evitó el asalto a los pasajeros de un bus, en Quito, se encuentra libre.

La ministra María Paula Romo informó que el sargento se encuentra "bien y en libertad" y los asaltantes a órdenes de la justicia. Además, agradeció el valor del policía. Un video, con el testimonio del uniformado, fue compartido por la ministra.

Esta semana se difundió que un miembro de la @PoliciaEcuador habría sido detenido luego de intervenir para evitar un asalto a mano armada en un bus.

El cabo está bien y en libertad, los asaltantes a órdenes de la justicia. Todos agradecidos por su valor.

Aquí su testimonio:

— María Paula Romo (@mariapaularomo) 2 de diciembre de 2018

"Yo estaba solo, tomando el procedimiento y obviamente mi vida se veía más en peligro. En ese momento lo que me motivo es el escenario que pudo haber más adelante. Las circunstancias podían haber sido más adversas, tenían armas, armas de fuego para robar a todas las personas que se encontraban en ese momento, esa fue la motivación para yo decidirme a tomar el procedimiento", dice el sargento en su testimonio.



Además, agrega que no quisiera volver a vivir algo parecido pero que "si estuviera en peligro la vida de las personas y mi vida propia, y si tuviera la oportunidad de volver hacerlo, pues que Dios me acompañe y me ayude y que no haya personas afectadas".



El asalto a los pasajeros de un bus intercantonal, registrado a las 00:40 del pasado miércoles 28 de noviembre del 2018, fue frustrado por el uniformado de la Policía Nacional que se encontraba franco.



Según la Policía Nacional, el hecho se produjo en la avenida Simón Bolívar, a la altura del desvío al centro comercial Quicentro Sur. El policía se encontraba en el vehículo a percatarse de lo que sucedía se levantó del asiento y les pidió a los hombres que se detuvieran.

A uno le pidió que baje el arma de fuego. “Ante la negación del sospechoso, el servidor policial realiza dos detonaciones de su arma en contra del sospechoso impactándole a la altura del pecho”, informó la Policía Nacional.



En la entidad se indicó que el uniformado lo hizo en defensa propia. Finalmente, tres hombres fueron detenidos y uno logró escapar. Pero el gendarme quedó detenido para investigaciones.