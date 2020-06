Madre de niño con síndrome inflamatorio multisistémico: 'Cada vez que la fiebre aparecía se ahogaba; nos enviaron con código rojo a Guayaquil'

LEA TAMBIÉN

Pasó por tres hospitales y durante 13 días se alejó de su natal Urdaneta, en la provincia de Los Ríos. José (nombre protegido), de 13 años de edad, fue diagnosticado con el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con covid-19 en niños. Este sería el primer caso confirmado en el país.

Pero llegar al cuadro exacto tomó días. Los primeros síntomas aparecieron el 17 de mayo de 2020; era domingo y todo comenzó con un malestar general.



“Me dijo que no se sentía bien, que le dolía el vientre”, recuerda su mamá. Un día después tuvo una fiebre persistente, que alcanzó los 39 grados centígrados. El lunes acudieron a un médico particular y su diagnóstico inicial fue infección de las vías urinarias.



Hasta ese momento no había sospecha de covid-19. La pequeña localidad rural donde viven no registraba casos, aunque Urdaneta suma 63 de los 1 788 cuadros confirmados de coronavirus en Los Ríos.



En casa siguieron el tratamiento para la infección, pero la fiebre no desaparecía. “Estuvo así hasta el miércoles por noche cuando empezó a tener problemas para respirar. Pensamos que era una crisis asmática, una enfermedad que tiene desde pequeño, y decidimos llevarlo al hospital básico”, relata su mamá.



La sospecha inicial en esta casa de salud fue apendicitis. A más de la fiebre, la dificultad respiratoria y la inflamación abdominal, presentó vómitos y diarrea. Pero una radiografía de tórax reveló que tenía neumonía.



En el Hospital Básico de Urdaneta los médicos ya habían sido advertidos sobre la alerta global de otras manifestaciones por covid-19 en niños y adolescentes. Ante un posible cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico por coronavirus fue trasladado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Babahoyo.



“Ahí estuvimos dos días. Cada vez que la fiebre aparecía se ahogaba. Recuerdo que era un domingo, a la medianoche, cuando nos dijeron que debíamos llevarlo a Guayaquil porque las cosas no estaban bien. Lo enviaron con código rojo al Hospital Francisco de Icaza Bustamante”.



Durante 11 días José estuvo en una sala de hospitalización para casos sospechosos de covid-19. Su mamá recuerda que había siete camas y todas estaban ocupadas. El lavado de manos y el uso de gel antibacterial eran frecuentes en el lugar; el uso de mascarilla era obligatorio.



Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública hay 1 624 casos de coronavirus en niños y adolescentes en el país, entre neonatos y menores de 19 años. Representan el 3,7% de los 43 917 reportes confirmados en el país.



Luego de varios análisis el diagnóstico final de José fue covid-19. La inflamación del vientre fue una reacción de su sistema inmunológico ante el virus, según explicó la doctora Karla Vélez, de la Dirección Distrital de Puebloviejo-Urdaneta del Ministerio de Salud Pública.



En la provincia se generó una alerta interna debido a cuadros clínicos entre menores con dolor abdominal, fiebre, irritación, dolor e hinchazón del cuerpo. Por ahora se analiza otro caso sospechoso en Babahoyo. La Gobernación de Los Ríos ha pedido no exponer a niños ni adolescentes a ambientes concurridos.



Tras una terapia con corticoides e inmunoglobulinas, José recibió el alta. Ahora se recupera en casa, donde ya asiste a clases no presenciales a través de Internet. Una vez por semana recibe visitas médicas y el 16 de junio esperan volver a Guayaquil para un control cardiológico para descartar secuelas.



“No sabemos dónde adquirió el virus, porque solo ha pasado aquí cerca de la casa, donde andaba en bicicleta. Por acá no hemos escuchado de casos de covid; no sabemos si somos asintomáticos. Lo importante es actuar ante los primeros síntomas”, cuenta su mamá, quien por ahora cumple una cuarentena por precaución.