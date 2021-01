'Es un día de esperanza', dice uno de los primeros vacunados contra el covid-19 en Ecuador

Jorge Luis Vélez, uno de los primeros vacunados en Ecuador contra el covid-19 se mostró esperanzado de que con la llegada de las primeras vacunas al país andino haya comenzado un nuevo periodo, porque "por primera vez" desde que comenzó la pandemia "la ciencia da la posibilidad de paliar este dolor".

Epidemiólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, Vélez se convirtió este 21 de enero del 2021 en uno de los primeros ecuatorianos en recibir una de las 8 000 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron el miércoles 20 de enero al país andino.



"Me siento bien, es la primera vez que tengo una esperanza. No lo digo por mí, lo digo por toda la gente que trabaja junto a mí", afirmó en declaraciones a la prensa tras serle inyectada la vacuna en el centro médico, en medio de los aplausos de todos los presentes.



Jefe de terapia intensiva del Pablo Arturo Suárez, consideró que después del sufrimiento que el país ha visto este último año, "el día de hoy la ciencia nos da, por primera vez, la posibilidad de paliar este dolor" y de poder regresar a casa con tranquilidad sin el temor de contagiar a familiares.



"Es una pequeña cantidad de dosis (las que hemos recibido), pero es el inicio de algo grande, el inicio del camino para retomar la actividad" a todos los niveles, manifestó.



Hospital centinela

​

Con 10 zonas de atención a pacientes con covid-19 y 111 camas, de las que 49 son UCI, el Pablo Arturo Suárez es uno de los "hospitales centinela" en el país para el coronavirus, es decir, dedicado especialmente a recibir enfermos con este mal, que en Ecuador había afectado hasta el miércoles 20 de enero a unas 235 000 personas y que se ha cobrado la vida de 14 437 entre casos confirmados y probables.



Allí, han sido tratados desde marzo de 2020 unos 7 500 pacientes con afecciones respiratorias, dijo su gerente, Diego Celi.

#Covid19 | Personal de salud se prepara para la aplicación de las primeras vacunas en el Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito que desde marzo se convirtió en establecimiento centinela para combatir la pandemia.



Vía @valeherediatorr pic.twitter.com/N0sRsTJHP1 — El Comercio (@elcomerciocom) January 21, 2021



Hoy, en medio de una efervescencia inusual, con no poca emoción y bajo vigilancia policial y militar, comenzaba allí el proceso de vacunación nacional con la administración de la primera dosis a 138 miembros de su equipo médico.



Ante las cámaras de los principales medios de comunicación del país, uno tras otro pasaban los primeros cuatro vacunados: dos médicos varones y dos enfermeras mujeres, en una ceremonia destinada a insuflar optimismo y esperanza después de once duros meses en los que Ecuador se ha visto duramente golpeado a nivel sanitario, económico y social.



"Es un día histórico para el país y para nosotros", manifestó Celi emocionado, quien no obstante recordó que "la pandemia continúa" y pidió a la población que siga cumpliendo "todas las medidas de bioseguridad" para evitar un repunte de los contagios.



El hospital ha comenzado por el personal médico más expuesto y con mayor riesgo, según los criterios establecidos por el Ministerio de Salud, pero a lo largo de los próximos meses se vacunará en ese mismo centro a unas 300 personas.



También en Guayaquil

​

De forma paralela, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, presidía el acto oficial del comienzo de la vacunación desde la ciudad costera de Guayaquil, donde se administraban este jueves las primeras vacunas.



En la llamada 'fase cero', que se inicia hoy, serán vacunados de manera voluntaria el personal sanitario en primera línea contra la pandemia, así como personas mayores en centros geriátricos y sus asistentes.



Pfizer prevé enviar unas 86 000 dosis hasta finales de febrero, de un total de dos millones, cuyo grueso llegará a partir de marzo próximo, cuando se pasará a una fase de vacunación masiva.



Las primeras vacunas llegaron el miércoles en un vuelo procedente de Ámsterdam a Quito, Guayaquil y Cuenca, y de esas ciudades se distribuirán a los 19 puntos de vacunación habilitados en esta primera fase en todo el territorio nacional y hasta finales de febrero.



El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos USD 200 millones en la adquisición de vacunas contra la covid-19, que serán despachadas hasta septiembre u octubre, para inmunizar a unos 9 millones de habitantes.



Dos millones de dosis serán adquiridas al consorcio Pfizer-Biontech, cuatro millones a la británica AstraZeneca, 4 millones a la empresa Covaxx, y otros ocho millones a la iniciativa COVAX, esta última coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El plan es alcanzar las 18 millones de dosis, esto es, cubrir aproximadamente al 60% de la población este 2021.