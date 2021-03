Testimonio de inseguridad: 'En tres meses se produjeron dos robos en mi restaurante'

El video de un asalto a mano armada, registrado a las 21:15 del lunes 15 de marzo del 2021 en el norte de Quito, se difundió ayer de forma masiva en las redes sociales. En las imágenes se observa que un grupo de tres hombres ingresa al establecimiento y uno de ellos saca un arma de fuego.

“Abre la caja, abre la caja", se escucha gritar a uno de los asaltantes mientras el armado pide a los comensales sus pertenencias. El atraco duró menos de un minuto y los delincuentes escaparon del sitio.



La mañana de ayer, martes 16 de marzo del 2021, un grupo de policías se encontraba en el local investigando lo sucedido. Los uniformados dialogaron con el dueño del establecimiento y un patrullero recorría la zona.



A continuación el testimonio del dueño del restaurante:



“Eran más de las 21:00 cuando los ladrones llegaron al restaurante. De hecho, estábamos por cerrarlo y atendiendo los últimos pedidos de la noche cuando nos sorprendieron. Entraron tres personas; una pasó a la cocina, otra abordó a los clientes que estaban en una mesa y un tercero se quedó afuera vigilando.



Sacaron armas de fuego y apuntaron a una señora y dos niñas chiquitas. Se llevaron USD 110 que teníamos en la caja, producto de las ventas del día. A un cliente le arrebataron un reloj, cinco dólares y se llevaron la llave de su auto.



Nos asustamos mucho al escuchar que comenzaron a gritar palabras soeces. Nos maldecían. En los videos se observa que uno de los delincuentes se bajó un poco la mascarilla para gritar, veamos si eso sirve de prueba para los investigadores.



Tengo miedo de que vuelvan y también de poner la denuncia. El problema es que ellos pueden regresar. No es la primera vez que nos roban. Hace aproximadamente tres meses, ladrones forzaron las seguridades de las puertas de nuestro anterior local, ubicado a pocas cuadras del actual.



Se llevaron dos televisores, un horno de microondas, incluso el pan de las hamburguesas. Incluso nos robaron una de las televisiones que no acabábamos de pagar. Las pérdidas económicas ascendieron a USD 1 000.



Los policías llegaron a ese local para investigar, pero no tomaron huellas porque los ladrones no toparon superficies de metal.



La crisis generada por el covid-19 nos ha afectado mucho económicamente, espero que esta vez los uniformados logren dar con el paradero de quienes nos hicieron daño”.