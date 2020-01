Martín, víctima de la inseguridad: 'Tres hombres se bajaron de un vehículo para asaltarme en Solanda'

LEA TAMBIÉN

Testimonio de Martín C., quien fue víctima de un asalto violento la mañana del 1 de enero del 2020 en el sector de Solanda, sur de Quito. Han pasado más de 10 días de ese incidente y él todavía se recupera de los golpes que le propinaron tres desconocidos en su ojo.

“La noche del 31 de diciembre pasé con mis familiares en su casa de Solanda. Fue una reunión muy amena, nos dimos el abrazo de Año Nuevo y amanecimos sin problemas. A las 06:30 del 1 de enero del 2020, salí de la vivienda de mis parientes para dirigirme a mi vivienda. Mi error fue hacer una llamada por teléfono en esos momentos para pedir un taxi y no percatarme del entorno.



No me di cuenta de lo que ocurría. De pronto, un Chevrolet Sail plomo se detuvo rápidamente, de allí se bajaron tres personas que tenían acento extranjero. Me insultaron y patearon por la espalda hasta que perdí el equilibrio automáticamente. Nunca me imaginé que iba a ser víctima de ese grado de violencia. Uno siempre sale a la calle y trata de ser precavido, pero en ese momento no pude evitar lo que me ocurrió.



Tras caer, ellos comenzaron a rebuscarme y me dijeron que si no les entregaba pronto mis pertenencias podrían matarme. Me resistí al atraco, pero ellos eran tres y no aguanté. Mientras caía una ligera llovizna, sentía cómo me agredían con trompones y patadas. Al final, se llevaron mi billetera con mis documentos, USD 30 en efectivo y mi teléfono celular. También me arrebataron las tarjetas de crédito.



En esos momentos, únicamente pensé que es más importante mi vida que mis cosas. Los delincuentes actuaron rápido, calculo que en unos 30 segundos huyeron.



Es la primera vez que me asaltan de esa manera. A la gente que camina por Solanda le recomiendo que lo haga con precaución y tenga cuidado en las intersecciones con calles sin salida. De eso se aprovechan los ladrones para arrinconar a sus víctimas, tampoco cometan la insensatez de hablar por teléfono en la vía.



Han pasado más de 10 días y no logro recuperarme completamente de la agresión en mi ojo, que se encuentra morado. Me pongo hielo a todo momento para que se desinflame y utilizo gafas para protegerme”.