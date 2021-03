Testimonio de inseguridad: 'Un hombre se hizo pasar como repartidor de pizzas intentó ingresar a nuestra casa'

A las 20:30 del lunes 22 de febrero del 2021, la familia de Liseth (nombre protegido) recibió la visita de un hombre que se hizo pasar como repartidor de pizzas de una conocida cadena que tiene varias sucursales en Quito. Sus familiares nunca hicieron un pedido esa noche, pero el individuo conocía el nombre de su padre. Ellos sospechan que les trataron de robar.

A continuación su testimonio:



“La noche transcurría con normalidad cuando un hombre llegó a nuestra casa, ubicada en el norte de Quito. Nos extrañó mucho que a esa hora nos visiten. Se comunicó con nosotros por el citófono. Dijo que es repartidor de pizzas de una conocida cadena y debía entregarnos una que mi papá había solicitado”.



Le preguntamos si teníamos que pagarle pensando que mi padre hizo el pedido, pero nos dijo que este había sido cancelado y que solo debíamos salir a recibirlo en la puerta.



En ese momento se me ocurrió decirle a mi mamá que no abra ya que puede ser una trampa o un robo. Les preguntamos a mis hermanas y a mi papá si se comunicaron con la pizzería y todos negaron que solicitaron ese servicio.

Le dijimos al tipo que no íbamos a salir. Me ubiqué en la sala de mi casa y me puse atenta para oír el sonido de la motocicleta en la que se movilizaba el supuesto repartidor y no lo escuché.



Inmediatamente nos comunicamos con el call center de esa cadena. Nos indicaron que no había tal pedido. Revisaron en su base de datos y no registraron que se haya solicitado una pizza para nosotros. Cuento esta experiencia para que la gente tenga mucho cuidado. No sabemos si es una nueva modalidad de robo, pero lo más preocupante es que conocían el nombre y apellido de mi papá”.