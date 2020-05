'El dinero no es nada', dicen hijos de comerciante fallecido por covid-19 en Quito

LEA TAMBIÉN

La familia de Manuel no logra contener su dolor. Entre llantos y sollozos, con la voz entrecortada, y los ojos llenos de lágrimas, recuerdan- tras una mascarilla- cómo le pidieron a su padre que permanezca en casa, pero él no escuchó e insistió en salir a trabajar como comerciante, pese a estar contagiado de covid-19. Hoy sus allegados lloran su pérdida.

Sus testimonios son recogidos en un video que fue publicado este 6 de mayo del 2020 por el Municipio de Quito. Él, preocupado por el dinero salía a la calle a seguir comercializando sus productos, pensaba que no se sumaría a la lista de fallecidos por covid-19 en Ecuador. "A mi no me va a pasar esto", dijo.



“Justo el jueves me llamó que estaba medio mal, pero yo dije entonces para llevarle el día lunes a alguna clínica”, recuerda José, uno de sus hijos. “Eso es lo que más me duele. Nos quitó sin siquiera verle la cara”, asegura.



“Era una buena persona”, dice por su parte Juan Manuel, otro de los hijos de Manuel, quien era comerciante de productos agrícolas y que había recibido el diagnóstico de haber contraído la enfermedad covid-19.

Video tomado de la cuenta de Facebook del Municipio de Quito



Pese a su diagnóstico siguió trabajando para llevar el pan a la mesa de su familia. Tampoco aceptó la sugerencia de sus hijos de irse a una propiedad que tenía en el campo. “El dinero es una fantasía”, le decían sus hijos cuando le imploraban que no salga a la calle, la enfermedad les impedía acercarse a su progenitor, pero insistían. “No queremos papá”.



El video del Municipio de Quito recoge el mensaje de estos familiares que perdieron a su ser querido. “Tal vez la gente sale por necesidad, pero siempre percatarse que algún día nos va a pasar esto. Y el dolor es grande”, dice José.

Juan Manuel, por su parte, dice que la gente “no escucha… no hacen caso ni a ese salvoconducto. Hacen lo que les da la gana”.



Hoy que a esta familia de comerciantes le hace falta un ser amado, reponden tajantes a la pregunta de si el dinero o la vida pesan más. “La vida, papá. El dinero no es nada”.