Hernán A., víctima de la inseguridad: 'Sobre mi pecho sentí el puñal del hombre que me robó la bicicleta'

Ocurrió la madrugada del pasado 13 de marzo del 2019 en la parroquia de Cumbayá, en el oriente de Quito. Ese día el ciclista Hernán A., de 54 años, fue asaltado violentamente por un grupo de desconocidos que le arrebataron su bicicleta de alta gama.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió masivamente en redes sociales. A continuación su testimonio:



"Eran las 05:50 y estaba entrenando para una competencia. Subía por una cuesta empinada y de la nada apareció un automóvil Chevrolet San Remo, de color vino, que me cerró el paso y del cual se bajaron dos individuos .



Yo intenté huir, pero como estaba en una pendiente con alto grado de inclinación, la marcha de la bici era muy suave y no tuve la tracción necesaria para acelerar y escapar. Un delincuente tenía un arma blanca y trató de apuñalarme por la espalda, pero no alcanzó. El otro, que se bajó del lado derecho del carro, me empujó e hizo caer sobre el pavimento.



Tras el impacto me quedé sin reacción sobre la calzada. El que llevaba el cuchillo lo colocó sobre mi pecho. Le dije no me mates, llévate todo lo que quieras.



Me quitaron los guantes, el anillo de matrimonio, fabricado en oro. También mi iPhone 7, el ciclo computador y mi casco con su linterna. Subieron la bicicleta en la cajuela del carro y escaparon.



El asalto duró 50 segundos. Sobre mi pecho sentí el cuchillo del hombre que me robó.



Ellos quisieron apuñalarme, pero no lo hicieron.



Puse la denuncia en la Fiscalía y se realizan las investigaciones. Conozco que la Policía recuperó unas bicicletas y espero que se pueda hacer algo.



Más allá de eso, lo que pedimos nosotros es que haya más seguridad. Me robaron cuando me preparaba para la competencia Chimborazo Extremo, que se realizará en dos semanas.



Los robos son recurrentes en esa zona. Un compañero logró escapar. Quizás le atacaron las mismas personas que me robaron.



Ahora tengo miedo de salir y entreno en mi casa, pero no es lo mismo. A los deportistas les recomiendo que salgan en grupo".