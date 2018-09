'Un hombre me asaltó con una pistola mientras circulaba en mi carro por la avenida Occidental'

LEA TAMBIÉN

Testimonio de José L., quien fue víctima de un asalto con arma de fuego en la avenida Mariscal Sucre (Occidental) de Quito. El hecho se produjo la noche del martes 25 de septiembre del 2018.

“Regresaba de mi trabajo y eran aproximadamente las 19:00. Esa noche, el tráfico se hizo pesado en la bajada de la Occidental, pasando el semáforo de la calle Legarda, cerca del radar de velocidad”.



“En esos momentos, unos tipos aprovecharon que los carros debían detenerse para asaltar a los conductores ya que se formó una larga fila de autos. Una de las víctimas fui yo. Eran dos y me sorprendieron cuando trataron de abrir la puerta del carro, pero no les dejé. Luego, uno de ellos me mostró una pistola”.



“De forma agresiva, me pidió el celular. No tuve ánimo de averiguar si el arma de fuego era real, además, el otro desconocido estaba atrás. Preferí no hacer problema y le entregué mi teléfono. No llevaba dinero y por suerte no me pidió la billetera. Tras quitarme el celular se fueron de aquel sitio”.