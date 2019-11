Testimonio de Giulissa: 'Un desconocido asaltó a los pasajeros del bus en el que me movilizaba, en el norte de Quito'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Giulissa viajó en un bus cuyos pasajeros fueron asaltados la mañana de ayer, miércoles 14 de noviembre del 2019 en el norte de Quito. La mujer de 26 años recuerda que alcanzó a bajarse del vehículo antes de que le arrebataran sus pertenencias.

A continuación, su testimonio:



“El hecho ocurrió a las 08:15 en las avenidas América y Mañosca, norte de Quito, en un bus del corredor sur occidental. A esa hora, un hombre de aproximadamente 40 años se subió y comenzó a decirnos que pertenece a una fundación que brinda asistencia a niños con cáncer. Nos pidió que colaboremos para esa supuesta organización, pero como nadie le ayudó nos exigió que le entreguemos nuestros celulares y dinero en efectivo.



Para asustarnos, dijo que pertenece a una banda delictiva muy peligrosa y con orgullo nos decía que era un asaltante. Nunca nos insultó a los pasajeros con palabras soeces, pero nos encontrábamos muy asustados. El atraco duró unos 10 minutos, desde la América y Mañosca hasta la parada ubicada en el sector de la Universidad Tecnológica Equinoccial.



El asaltante era alto, de tez trigueña, con una cicatriz en la cara y un tatuaje en el brazo. Era fornido, con el corte de cabello súper corto, tenía cejas cargadas. Vestía una chaqueta café, jeans celestes y zapatillas grises.



Tuve la suerte de que me senté adelante del vehículo, junto al puesto de la controladora y el asaltante se subió por la puerta posterior. Entonces, cuando el bus llegó a la parada de la UTE, el chofer abrió las puertas y salí corriendo. Al mismo tiempo, dos señoras se bajaron atrás mío, pero no pasó lo mismo con los pasajeros que estaban atrás del vehículo, a quienes sí les arrebató sus pertenencias.



Lo increíble era de que mientras yo me bajaba huyendo del robo, más gente se subía a la unidad de transporte. Eso ocurría mientras el chofer estaba consciente de lo que pasaba. Cuando ya logré salir, yo le gritaba a la gente que no se suba porque estaban asaltando a los pasajeros, pero no me hacían caso. Creo que pensaban que yo estaba loca.



Ahora voy a ser más precavida. Nunca más voy a tomar esa ruta de transporte porque hace dos meses casi me asaltan. En esa ocasión, un individuo no me dejaba salir del carro y por suerte me salvé de que me ataque. Yo me imagino que esto ocurre de forma seguida y a nadie se le ocurre denunciar por miedo”.