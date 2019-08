Testimonio de religiosa retenida en el asalto a la Catedral de Yaguachi: ‘Nos taparon la boca y apuntaron con armas’

LEA TAMBIÉN

La imagen de San Jacinto, patrono de Yaguachi, había recorrido las calles de esta localidad guayasense la noche del viernes 30 de agosto del 2019. Rodeada por fieles, en medio de cánticos, fue trasladada nuevamente a la Basílica Catedral, ubicada en el centro del cantón.

Era la última procesión del mes de fiestas patronales, que se recuerda cada agosto. La celebración religiosa terminó con un asalto dentro del templo, cerca de las 21:30.



“Habíamos cerrado ya dos puertas y queríamos cerrar la principal también. Pero me acerqué a unos señores que todavía estaban dentro de la iglesia, que parecía estaban rezando, con velas, bastante devotos. Les dije que por favor ya íbamos a cerrar y fue cuando sacaron sus armas. Querían que abra mi cuarto”, relató el rector de la basílica este sábado 31 de agosto del 2019.



El sacerdote asegura que eran siete personas. En los videos de las cámaras de seguridad se observa a cuatro.



La Policía logró capturar a dos de los supuestos implicados, a quienes se les dictó prisión preventiva por su presunta participación en el asalto. La orden fue emitida por la jueza Carla Vargas, según informó la Fiscalía la tarde de este sábado.



La iglesia amaneció resguardada por policías. Ángel Zapata, comandante de la zona Guayas, informó que los detenidos son ecuatorianos. Uno de ellos, de 32 años, registra tres aprehensiones anteriores por tenencia de armas y asociación ilícita. El otro, de 44 años, también reporta tres detenciones por robo y robo calificado.

La Policía capturó a dos sospechosos del asalto en la iglesia de Yaguachi. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



Quienes llegaron esta mañana a las oraciones diarias y a las clases de catequesis mostraron su solidaridad con los sacerdotes y las religiosas de la congregación de la Sagrada Familia de la India. Los misioneros llegaron hace casi tres años a Yaguachi.



“Comenzamos a gritar (…). Uno fue hacia una de las hermanas y le tapó la boca. Otro vino hacia mí y también me tapó la boca, muy fuerte, me sentaron en una banca y pusieron un arma en mi cabeza. Solo me decía: tranquila”, narró una de las religiosas poco después de llegar de la Fiscalía, donde dio su versión.



El rector de basílica, el sacristán y tres religiosas fueron momentáneamente retenidos. Al parecer la reacción de las hermanas alteraron a los hombres, quienes huyeron del templo. Afuera, los gritos de la gente que asistía a la feria por las fiestas patronales alertaron a los policías.



“No sabemos qué pasó pero se fueron. San Jacinto hizo un gran milagro”, aseguró la religiosa. Aunque confiesa que en la noche no lograron dormir, la mañana del sábado volvieron a arreglar los altares con flores.

El asalto se registró minutos después de que en la localidad se realizara la procesión por las fiestas religiosas de San Jacinto. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



Según testigos, los armados se habrían infiltrado entre los devotos desde temprano. Habían participado de la procesión que partió desde el sector Los Tamarindos, luego asistieron a una misa en la catedral e incluso habían pedido confesarse poco antes de sacar las armas.



A través de un comunicado, la Diócesis de Yaguachi rechazó este asalto. “Que prevalezca el respeto a la casa de Dios, lugar de oración y encuentro para los creyentes”.



De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el robo a personas se ha incrementado en un 78% en el cantón Yaguachi, en comparación con el año anterior. De enero a junio de 2018 hubo 36 denuncias, mientras que en el mismo periodo de 2019 se reportaron 64 casos.



Las actividades en la Basílica Catedral de San Jacinto se mantendrán. Esta noche tienen previsto realizar la última misa en acción de gracias por el cierre del mes del patrono yaguachense.