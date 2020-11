Luz María Murillo, próxima a cumplir 100 años, sobrevivió después de dos semanas en el hospital por cuadro sospechoso de covid-19

LEA TAMBIÉN

Luz María Murillo Frías, o la 'tía Marujita' -como le dicen sus allegados-, fue una de las primeras farmacéuticas de Quito. Trabajó en la primera botica de Fybeca, que abrió sus puertas en 1930. La próxima semana, Murillo cumplirá 100 años y hace aproximadamente una semana salió del hospital después de vencer al covid-19.

Se lo trató como un caso de coronavirus, pero en realidad la familia no tiene mayor información de si era exactamente covid-19 o algún tipo de neumonía. "No sabemos exactamente, porque toda la información era reservada", asegura María José Cueva, una sobrina suya. "Pero estaba con un cuadro respiratorio complicado". Al ser un caso sospechoso de covid-19, sus familiares no pudieron acompañarla en su periodo de hospitalización.



"No quería ir al hospital", cuenta su sobrina. "Ella presentía que era covid y decía que no quería morirse sola, que prefería morirse en casa".



La 'tía Marujita' comenzó a presentar síntomas respiratorios hace aproximadamente cuatro semanas. Sus familiares la llevaron a un subcentro de salud. Allí, le hicieron un chequeo e inmediatamente la trasladaron en ambulancia al hospital.



Pasó alrededor de tres días en emergencias sin ser trasladada. "Al principio estaba con oxígeno. Decían que no estaba saturando bien y que no estaba muy consciente", relata su sobrina. Después de tres días, el diagnóstico de Luz María empezó a mejorar. "Comenzaron paulatinamente a quitarle el oxígeno. A los 5 o 6 días comenzó a saturar súper bien, ya no necesitó nada".



Ante esta hazaña de la mujer de 99 años, los médicos que la trataban quedaron sorprendidos. "Dijeron que era impresionante la fortaleza que tenía", asegura su sobrina.



Luz María ya puede caminar, comer e ir al baño por su cuenta. "No necesita una asistencia permanente". Ve las noticias, las comenta, lee...



"No podemos visitarla por su alta edad, no es recomendable. Está en una casa de uno de mis tíos. Ellos le están cuidando". Recientemente , María José pudo hablar con su tía vía telefónica. "Está totalmente lúcida. Me dice que se siente muy bien".



"Está contenta, porque encima está ahorita mimadísima, todo el mundo pendiente. Y esperando a que las cosas mejoren un poco para celebrar su cumpleaños y ver a la familia".