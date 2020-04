¿Cómo legalizar un testamento en estos días si las notarías no atienden?

LEA TAMBIÉN

La emergencia por el coronavirus obligó a suspender los servicios de las 527 notarías que operan en el país. Los notarios son los encargados, por ejemplo, de solemnizar las herencias, reconocer a los herederos, entre otros.

¿Existe un servicio para trámites urgentes? Los notarios aseguran que no, pues tampoco se han acogido al teletrabajo y la decisión del Consejo de la Judicatura fue parar los servicios judiciales.



Pero el Código Civil (art. 1052) permite que las personas puedan expresar su última voluntad también en presencia de cinco testigos. Alexis Jurado, notario 86 de Quito, dice que esto se hacen situaciones especiales, ­como la que hoy vive el país.



Lo normal en este tipo de trámites es que, además de los testigos, exista un notario para avalar el acto. “Lo que se planea es una alternativa que se usa en casos excepcionales o de emergencia, cuando la gente no puede acudir a las oficinas”, señala Jurado.



Otro trámite que realizan estos juristas se denomina posesión efectiva. Consiste en el reconocimiento de los herederos ante el Estado después de la muerte de sus familiares. Sin la posesión efectiva, los beneficiarios no puedan recibir las propiedades o los ahorros de las cuentas bancarias, entre otros.



“Si ahora una persona muere y sus familiares necesitan retirar el dinero, por ejemplo para el funeral, es necesario ir a una notaría. Para llevar a cabo estos trámites, el Consejo de la Judicatura debería levantar la suspensión vigente y permitirnos atender a los usuarios”, sostiene Jurado.



La Judicatura dice que suspendieron estos servicios para “precautelar la salud de judiciales y usuarios”.



Entre la gente hay varias interrogantes sobre los trámites que deben realizar. Los notarios respondieron.



Las preguntas más frecuentes



¿Las notarías dan algún tipo de servicio?



Ninguna notaría en el país está laborando mientras dure la emergencia sanitaria. El usuario debe esperar a que las autoridades levanten la suspensión de la jornada laboral.



¿Los notarios pueden realizar teletrabajo?



No, porque deben realizar trámites que requieren presencia física, como el reconocimiento de firmas. En el caso de divorcios, los notarios necesitan entrevistarse con los usuarios.



¿Qué documentos, que necesitan notarizarse, pueden caducar?



Los poderes muy específicos. Por ejemplo, cuando se nombra a alguien para que intervenga en audiencias. Ese poder sirve solo para una fecha y hora exacta.



¿Qué ocurre con la compra-venta de autos que necesita reconocimiento de firmas?



El trámite queda parado. El usuario deberá esperar hasta que todo se normalice. Mientras tanto, no se concreta el cambio de propietario.



¿Qué sucede con los trámites de hipotecas?



En este tipo de trámites no corren plazos. Si la persona quiere registrar un bien debe hacerlo una vez que atienda el Registro de la Propiedad y luego acudir a una de las notarías.



¿Hay trámites que se pueden realizar de emergencia?



Hay casos de emergencia que tramitan las notarías, como cuando un menor necesita permiso para salir del país por enfermedad. Pero hoy todo está parado.