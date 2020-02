Un testigo del caso Sobornos fue retenido por contradicciones en su declaración

LEA TAMBIÉN

Este martes 18 de febrero del 2020, durante el quinto día de audiencia de juicio del caso Sobornos, el Tribunal declaró a Ernesto G., un proveedor de equipos para eventos y quien organizó sabatinas para Alianza País, como testigo hostil, pues hubo contradicciones en su testimonio juramentado.

La mañana de este martes fue retenido en la Corte Nacional, en el norte de Quito, con resguardo policial.



En el Código Integral Penal (Art. 270) establece como delito el perjurio o falso testimonio. Este ilícito se comete cuando una persona falte a la verdad cuando está bajo juramento ante un Tribunal Penal. El perjurio es sancionado con cárcel de uno a tres años.



En agosto el año pasado, el testigo entregó a la Fiscalía facturas por

la organización de eventos masivos para Alianza País. Una de estas

facturas es la N°507, que fue pagada por Sinohydro, por un valor de

USD 44 800, el 9 de enero del 2013. En ese tiempo se llevaba a cabo la

campaña para la reelección de Rafael Correa, en binomio con Jorge

Glas.



Otra factura que proporcionó a la Fiscalía es la No. 525, de fecha 18 de

enero de 2013, por organización y dirección de eventos, la cantidad de

USD 70 000 y fue cancelada por la constructora Hidalgo& Hidalgo, cuyo

directivo está procesado en el caso.



Sin embargo, esta mañana, en su testimonio bajo juramento, el antiguo

productor de las sabatinas dijo no recordar los hechos y se negó

entregar detalles de sus servicios para Alianza País. En ese momento,

la fiscal Diana Salazar pidió al Tribunal que declare al hombre como

“testigo hostil”.



Después de un análisis, los jueces declararon que no había indicios para procesarlo.