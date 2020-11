Los test de covid-19 en Rusia muestran falsos negativos hasta en el 40% de los casos

Los tests de coronavirus en Rusia arrojan resultados negativos falsos en hasta el 40% de las ocasiones, indicó un funcionario de salud este jueves 5 de noviembre del 2020, en un momento en que están aumentando las infecciones y el alcalde de Moscú advirtió de un empeoramiento de la situación.

El Kremlin, que ha declarado que no planea un confinamiento pese al aumento de casos de covid-19 en las últimas semanas, dijo a los periodistas que la situación en general es alarmante, aunque está bajo control.



"Por desgracia hemos visto reveses en algunas regiones. El presidente (Vladimir Putin) lo sabe y se están tomando medidas de emergencia", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "En general, la situación es alarmante", sostuvo en una teleconferencia con periodistas.



Sergei Avdeev, el principal consultor externo sobre pulmonología del Ministerio de Salud, dijo que los tests de coronavirus suelen arrojar falsos negativos no por un problema con el material, sino porque las muestras se toman mal.



"¡Con qué frecuencia? Entre un 30 y un 40%", aseguró según la agencia de noticias TASS.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó que los rusos aplacen sus viajes no esenciales por la pandemia.