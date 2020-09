Procesan por terrorismo al héroe que inspiró la película 'Hotel Ruanda'

LEA TAMBIÉN

El héroe que inspiró el filme 'Hotel Ruanda', sobre el genocidio de los tutsi en 1994 en ese país africano, fue inculpado este lunes 14 de septiembre del 2020 de terrorismo, homicidio y financiamiento de rebelión por un tribunal de la capital Kigali.

La policía ruandesa había anunciado a fines de agosto la detención de Paul Rusesabagina, un detractor del presidente Paul Kagame que vivía en Bélgica y en Estados Unidos desde 1996.



'Hotel Ruanda' cuenta cómo salvó más de 1 000 vidas, en medio de un genocidio que provocó alrededor de 800 000 muertes entre abril y julio de 1994, en particular entre la minoría de la etnia tutsi, pero también entre hutus moderados, de acuerdo con la ONU.



Rusesabagina llegó al tribunal rodeado de sus abogados y en medio de una fuerte presencial policial.



El juez que presidía la audiencia leyó los 12 cargos en contra del acusado, entre ellos terrorismo, formación y financiamiento de grupos militantes, homicidio e incendio voluntarios.



Rusesabagina, que llevaba mascarilla, chaqueta a cuadros y pantalón kaki, no habló ante el tribunal pero sí con sus abogados, que rechazaron las acusaciones.



“Los cargos contra mi cliente no son válidos” , declaró su abogado David Rugaza ante el tribunal de Kagarama Primary, al sudeste de Kigali.



Desde el exilio, Rusesabagina fundó el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRCD), sospechado de tener un brazo armado, el Frente Nacional de Liberación (FLN), un grupo considerado terrorista por el gobierno.



Muchos ruandeses continuaron considerándolo un héroe hasta la publicación de su autobiografía, en 2006, extremadamente crítica con el régimen. Su familia afirma que fue víctima de una campaña de “difamación”.

Supervivientes del hotel de las Mil Colinas empezaron a acusarlo de haberse aprovechado de su sufrimiento y de haber adornado la historia, afirmando que él no era el héroe altruista que encarnaba el actor estadounidense Don Cheadle.