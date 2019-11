Terrenos abandonados generan malestar a vecinos de la Ciudadela Ibarra en Quito

LEA TAMBIÉN

En la Ciudadela Ibarra, al sur de Quito, los vecinos están molestos por los inconvenientes que generan terrenos abandonados durante años. La maleza y la basura han hecho que estos espacios se vuelvan insalubres y peligrosos para la comunidad que vive en los alrededores.

Una moradora de este barrio, Cecilia Pallo, cuenta que cuando se empezó a poblar este lugar "hubo vecinos que no tenían dinero y no construyeron. Luego vendieron los terrenos y así quedaron en mal estado".



"No hay ningún cerramiento que impida que vayan a botar restos de materiales de construcción o basura", según dijo Raúl Juma, quien vive más de 15 años allí. Restos de fundas plásticas, palos, maleza y desechos de cemento son parte del panorama que afecta a los vecinos de las calles Pedro Castillón y S41C con un predio donde el propietario no ha construido una vivienda y tampoco hay alguna seguridad que cubra el sitio.



Según Juma hay personas que no respetan los contenedores y lanzan sus desperdicios a estos terrenos desatendidos. Aquí acuden perros que permanecen en las calles o que se escapan de las casas; consumen los restos de comida que son arrojados.



Otro terreno en mal estado se encuentra en el pasaje Oe9J. Aquí, incluso hay arbustos pequeños y un cúmulo de piedras que estaban destinadas para una construcción. Esto genera temor pues, entre los matorrales, "a veces se ve que vienen a fumar algo raro o aprovechan para esconderse y quitar algo al que pase cerca", dijo con temor Irma Guañuna.



Al caminar por las calles Francisco Becerra o Marco Chiriboga se observa gran cantidad de basura desperdigada en las aceras o en el adoquinado. Esto puede generar problemas para los vecinos ya que las alcantarillas se tapan y hay posibilidad que ocurran desbordamientos de aguas lluvias en este invierno.

El pedido de los vecinos es que las autoridades del Municipio de Quito tomen una medida con estos predios que permanecen en malas condiciones y se brinde una solución.