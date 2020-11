¿Qué tan útil es el uso el termómetro digital al ingreso a locales comerciales?

El uso del termómetro digital es común al ingresar a los centros comerciales, restaurantes y otros locales, debido a la pandemia de covid-19, causada por el nuevo coronavirus.

El covid-19 ha dejado más de 60,7 millones de infectados; solo en Ecuador se reportaron 188 138 contagios, hasta este jueves 26 de noviembre del 2020.

A diario, en los accesos a estos negocios se observa a los guardias y más personal con estos dispositivos. Unos miden la temperatura en la mano; otros en la frente o en el cuello.



Pero ¿qué tan fiable es este tipo de termómetro? EL COMERCIO conversó con el catedrático y emergenciólogo, José Guanotasig. Él explicó sus ventajas y desventajas.



Las ventajas



- El termómetro digital se usa en el ámbito hospitalario para determinar la temperatura producto de enfermedades infecciosas, como neumonía bacteriana, problemas en las vías urinarias o gastroenteritis. Estas patologías pueden elevarla. Muchas personas también tienen uno en casa, lo que es de gran ayuda.



- Con este dispositivo se evita el contacto directo con la persona, ya que se mide en la frente o mano. "No hay mucha diferencia". Lo positivo es que no requiere una desinfección mayor. Contrario a lo que ocurre con los aparatos bucales o axilares. Estos pasan por una limpieza profunda, ya que ingresan a la boca en la que hay fluidos, como la saliva, por ejemplo.



Las desventajas



- La medición no es confiable. ¿La razón? La temperatura de la persona depende de varios factores: ambientales, farmacológicos o de vestido. Así, si alguien está expuesto al frío y entra a un espacio cerrado, lo más probable es que marque un grado inferior. Esto, hasta que el cuerpo se acondicione.



También influye la ropa o si toma alguna medicación. Ambas provocan variaciones en el ser humano.



Guanotasig considera que este dispositivo no debe usarse como una medida de bioseguridad al ingreso a los locales comerciales. “Según estudios internacionales -dice- entre el 20% y 30% de los contagios son asintomáticos, por lo que no tienen temperatura alta; usar estos aparatos no surte mucho efecto”, indica.



En estos espacios cerrados -recuerda- lo ideal es mantener la distancia entre personas, el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos. Así se evitará un contagio con la nueva cepa de coronavirus.