45 terminales terrestres estarán habilitadas para el feriado y más de 47 000 policías brindarán seguridad

Este viernes 7 de agosto del 2020 arrancaron los operativos de seguridad por el feriado de tres días –por el Primer Grito de Independencia- que se iniciará este sábado 8 de agosto del 2020.

Para quienes se movilicen durante estos días, el Gobierno Nacional anunció que están habilitadas 45 terminales terrestres que prestan el servicio de transporte intraprovincial y cuyo funcionamiento fue autorizado por los respectivos Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de cada cantón.



“Con esto queremos unir a las playas que están con la autorización respectiva del COE nacional para poder facilitar el movimiento de personas, cumpliendo todos los procesos de bioseguridad”, señaló Juan Pazos, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).



Así lo confirmó durante la presentación del plan operativo de seguridad por el feriado, que se dio a conocer la mañana de este viernes.

El director de la ANT recordó que los controles en los buses se intensificarán durante estos días con el apoyo de 650 funcionarios de esta entidad, quienes verificarán que se cumplan medidas como el 50% de capacidad por cada unidad, uso de mascarilla, entre otras normas.



Pazos informó que durante los tres días del feriado todos los peajes ubicados en las principales vías del país estarán operativos. “Vamos a tener 13 000 cámaras de transporte seguro que están activas. Y vamos a hacer un monitoreo del control de velocidad y el cumplimiento de la ruta de la frecuencia”.



También se comprobará, principalmente, en los cantones en semáforo amarillo y verde, la cantidad de personas que pueden ir en los vehículos. En los autos tipo jeep, informó Pazos, no pueden ir más de cinco pasajeros (incluyendo el conductor). Las furgonetas, agregó, también deben respetar su capacidad. El transporte turístico también puede circular bajo sus propios protocolos.



Juan Zapata, director del ECU-911, recordó que el sistema de videovigilancia a cargo de este organismo estará operativo con 5 900 cámaras en todo el país y 1 854 funcionarios.



Zapata recordó que solo seis playas de todo el país están habilitadas para el ingreso de los turistas, desde el 5 de agosto: Atacames, Súa, Same, Tonsupa, Tonchigüe y Bajo Alto (El Oro). El horario de apertura de las playas será de 10:00 a 17:00



En estos espacios se aplica el mecanismo de vigilancia Distancia2, con el apoyo de cámaras y drones.



Para brindar la seguridad a quienes decidan viajar a los diferentes destinos del país en estos días se desplegarán 47 296 policías que se distribuirán en los destinos, vías, centros comerciales y terminales.



Así lo confirmó el director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Pablo Rodríguez. “2 855 vehículos van a estar ubicados en todo el territorio, tanto en las ciudades como en las vías”.



Rodríguez indicó también que los cantones en rojo, para los que se redujo el toque de queda desde las 19:00, serán tomados en cuenta solo como sitios de tránsito para los viajeros. “Los vehículos que pasen por estos cantones están autorizados de forma temporal”.



La ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, recordó que la reactivación de los cantones fue la razón principal para reactivar las playas. Pero recordó que los balnearios (piscinas) aún no están habilitados para el turismo, hasta nueva orden. "Visitemos esas seis playas que han decidido abrirse pero también tenemos los Andes, la Amazonía, la Costa, Galápagos. Todos están listos para recibirlos".

Así mismo se recordaron las nuevas medidas del COE nacional de permitir la circulación de vehículos particulares sin importar el número de placa, desde este viernes 7 hasta el lunes 10 de agosto del 2020.