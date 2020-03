Escaso control en las terminales terrestres de otras ciudades

LEA TAMBIÉN

Los controles y medidas de seguridad para evitar posibles contagios del covid-19 en los terminales terrestres no llegan a todas las ciudades del país, como Ambato o Santo Domingo.

En la provincia tsáchila, no se revisa a los más de 15 000 pasajeros que a diario llegan a la terminal terrestre. Pero el Ministerio de Salud (MSP) y la gerencia de la terminal capacitan al personal sobre medidas de prevención, desde el 3 de marzo pasado.



Funcionarios dictan pequeñas charlas a los pasajeros en los buses interprovinciales y realizan un perifoneo en la terminal sobre medidas como el lavado de manos, uso de gel desinfectante, entre otras.



En las ventanillas de algunas cooperativas de transporte hay dispensadores de gel para pasajeros y empleados.



Pero el personal que labora en estas instalaciones insiste en que se refuerce el control en sitios donde el contacto es más directo con los usuarios.



Eso tras conocerse que en Santo Domingo y Manabí hay 11 personas aisladas en sus domicilios para evaluar su estado de salud tras haber estado en países donde se registran varios casos de la epidemia.



En la terminal terrestre de Ambato tampoco hay controles ni carteles con anuncios preventivos. Pocos transportistas aplican medidas de seguridad en sus unidades.



En un recorrido que realizó este Diario se comprobó que en los baños no hay gel desinfectante, ni jabón líquido.



En esta terminal se movilizan a diario 9 000 pasajeros en las 682 frecuencias que salen y 500 que ingresan.



Miguel Herrera, coordinador de Terminales Terrestres del Municipio de Ambato, explica que tras la reunión con la alcaldesa Subrogante, Diana Caiza, se decidió realizar la adquisición de gel antiséptico, mascarillas y guantes para el personal. “Vamos a aplicar todas las medidas de seguridad sugeridas por el MSP. Este momento no es necesario el uso de mascarillas, solo para las personas que presentan cuadros respiratorios”.



Herrera indicó que emprenderán una campaña sobre el lavado de manos y la implementación de dispensadores de gel. Anunció que mantendrá una reunión de trabajo con los gerentes y presidentes de las cooperativas de transporte para aplicar políticas de asepsia en cada una de las oficinas de la terminal y en los buses.



En las oficinas de las cooperativas Pelileo y Santa los empleados ya están equipados con gel y mascarillas.