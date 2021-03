Las terminales de OCP y SOTE se interconectarán para optimizar la exportación de crudo

La empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador y la firma estatal Petroecuador pondrán en funcionamiento la interconexión de sus terminales marítimos, ubicados en Esmeraldas. Con esta unión se podrá exportar crudo en mayor volumen y el Estado podrá optimizar sus ingresos.

Esta información fue remitida el lunes 29 de marzo del 2021 por ambas empresas y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.



Esta alianza estratégica permitirá la exportación de crudo Oriente, que es transportado por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), a través de las instalaciones del OCP Ecuador en Punta Gorda, en Esmeraldas.



Estas instalaciones de OCP permitirán que Ecuador pueda comercializar su crudo en buques de mayor capacidad.



El SOTE, en cambio, pasará de una carga de 700 000 a 2 millones de barriles, esto significa que, a partir de ahora, desde esta instalación podrán acceder buques de mayor calado, incluso los más grandes del mundo denominados V.L.C.C. (Very Large Crude Carrier) que, en promedio, pueden transportar hasta 2 millones de barriles.



“El uso de estas instalaciones no estará sujeto a pago de tarifa alguna por parte de Petroecuador y permitirá maximizar los ingresos en la comercialización de crudo Oriente a través de la posibilidad de carga de buques de mayor tamaño, además de diversificar mercados y que el crudo ecuatoriano pueda llegar a nuevos destinos a escala mundial”, argumentó Gonzalo Maldonado, gerente de Petroecuador.



René Ortiz, ministro de Energía, resaltó la importancia de mantener la colaboración entre el sector público y privado en todos los procesos de la cadena de valor del crudo ecuatoriano.



Y, en el caso específico del transporte y comercialización internacional, esta alianza se traducirá en la obtención de mejor precio en exportación de crudo, optimización de los procesos logísticos y la intervención de nuevos actores económicos.



Por su parte, Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP Ecuador, indicó que, la habilitación de la interconexión entre terminales tendrá como consecuencia inmediata la apertura de nuevos mercados y mejores precios en la exportación de crudo al ofrecer al mercado cargas con mayor volumen, de forma que el Estado obtendrá mayores beneficios económicos en la exportación del crudo ecuatoriano.



Las mejoras en los ingresos se darán, según Petroecuador, porque se podrá optimizar los costos de flete.



Y al optimizar los costos logísticos, el crudo ecuatoriano podrá alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado asiático, que hasta el momento y según datos del Banco Central, apenas llega a este en un 6,6%, expuso el titular de Energía, René Ortiz.