Terminales interprovinciales de Quito operarán solo hasta las 21:00

Con el anuncio del Gobierno de un nuevo estado de Excepción por 30 días y toque de queda durante dos semanas vigente desde ayer, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional también estableció nuevas restricciones para el transporte interprovincial.

Eso implica que las unidades ahora pueden circular fuera del horario de toque de queda que rige desde las 22:00 hasta las 04:00 del día siguiente. No obstante, las autoridades aclararon que eso está sujeto a análisis posteriores por lo que aún no se ha decidido limitar este servicio.



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) dispuso que las terminales de Quitumbe y Carcelén, ubicadas en el sur y norte de Quito, funcionen únicamente hasta las 21:00. De la misma forma, hasta esa hora permanecerán abiertas las boleterías y los empleados que trabajan en esos establecimientos. Sí se permitirá el paso de los vehículos que lleguen por fuera del toque de queda.



En la Epmmop se espera que finalice la reunión del Concejo Metropolitano que se realiza hoy, martes 22 de diciembre del 2020, para conocer si se implementarán nuevas disposiciones para frenar la expansión del covid-19 y el incremento de contagios.



Marcelo Castro, presidente de la Unión de Transporte de Pasajeros de Pichincha y principal directivo de Flota Imbabura, informó que a partir de hoy las unidades están reorganizándose en las frecuencias. “Se dispuso a las empresas que suspendan o adelanten los turnos pasadas las 21:30, dependiendo del requerimiento de los usuarios”.



El dirigente está a la expectativa de que se emitan nuevas resoluciones. No obstante, por lo pronto, “el COE no nos ha impuesto otra restricción adicional” y las unidades continúan con sus actividades normalmente.



Al inicio de la emergencia sanitaria, el 16 de marzo del 2020, el Municipio suspendió las actividades en las estaciones interprovinciales como medida de prevención al coronavirus. Cinco meses y medio después, el 2 de septiembre, se retomaron las operaciones siempre y cuando las operadoras circulen con el 40% de sus flotas.



Al principio se habló de trabajar con un 50% del aforo y luego se incrementó al 75%. A partir de esa medida se realizan análisis de movilidad quincenales de acuerdo a la situación epidemiológica, las aglomeraciones dentro y fuera de las terminales, el respeto a las normas de bioseguridad y la desinfección de los buses.



En un recorrido realizado por este Diario en la terminal de Carcelén, se observó que los horarios de atención por el toque de queda en Quito se modificaron. Grey Balcazar llegó a la terminal terrestre ubicada en el norte a las 07:00 de este martes 22 de diciembre del 2020. Quería tomar un bus a Mira, en Carchi, pues allí viven sus hijos con los que tiene previsto pasar la Navidad. Sin embargo, en la boletería de la cooperativa de transporte le avisaron que las frecuencias se habían cambiado debido al toque de queda que rige desde la noche del lunes por disposición del presidente Lenín Moreno.



"Me dijeron que estaban reorganizando todo y que debía esperar dos horas", cuenta la mujer. A las 09:15 se embarcó, con sus maletas que este año son más ligeras porque no compró muchos regalos, para pasar el feriado en Mira.



Para Carlos Jumbo, encargado de la venta de boletos de una cooperativa de transporte, el toque de queda en Quito afecta en las operaciones. Cuenta que ayer los transportistas tuvieron que adelantar las rutas para salir a las 20:00 desde Ibarra a la capital. "Estamos organizando las operaciones de manera que el último bus de Ibarra a Quito salga desde hoy (martes) a las 19:00. Para que la gente tenga tiempo de llegar antes del toque de queda".



Jumbo dijo que para su gremio, la restricción de movilidad es un golpe fuerte. "Recién se estaban reactivando las operaciones, la gente ya estaba viajando un poco más, pero ahora de nuevo tenemos que viajar con las unidades casi vacías".



Carlos Casa es conductor de la cooperativa Alóag. Esta mañana manifestó su preocupación debido a que las restricciones de movilidad afectan a su trabajo. "Hoy salí a las 04:00 desde Quinindé con la unidad completamente vacía, antes ya llevábamos entre 20 y 30 pasajeros".



Para el feriado de Navidad se alistan nuevos horarios, dependiendo de los destinos. La administración de la terminal indicó que una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia pula los lineamientos sobre movilidad se informará a los usuarios. Mientras tanto, la terminal funciona de 05:00 hasta las 21:00.