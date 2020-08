Terminal Terrestre de Guayaquil prevé atender 25 000 pasajeros en inicio de puente festivo

LEA TAMBIÉN

La Terminal Terrestre de Guayaquil prevé movilizar hasta 25 000 pasajeros este sábado 8 de agosto del 2020 en el primero de tres días del feriado nacional del 10 de Agosto. La terminal moviliza en tiempos de la pandemia de covid-19 a entre 15 y 20 mil pasajeros al día, en promedio.

La ventanilla de la cooperativa Villamil CTV, que viaja a General Villamil Playas en Guayas, tuvo pocos usuarios comprando boletos. Las playas del Guayas y de Santa Elena aún no autorizan la reapertura de balnearios con nuevos protocolos de bioseguridad, la Península los reabrirá desde el próximo 25 de agosto.



La ventanilla de la cooperativa Villamil CTV, que viaja a General Villamil Playas en Guayas, tuvo pocos usuarios comprando boletos. Las playas del Guayas y de Santa Elena aún no autorizan la reapertura de balnearios con nuevos protocolos de bioseguridad, la Península los reabrirá desde el próximo 25 de agosto.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal aún no autoriza las frecuencias de transporte interprovincial a todos los destinos del Ecuador. Solo están habilitadas desde el 3 de julio las cooperativas que cubren rutas desde la ciudad a las provincias de Santa Elena, Los Ríos y al cantón La Troncal, en la provincia de Cañar.



“Sólo están autorizadas el 50% de las frecuencias semanales por parte del Ministerio de Transporte, las cooperativas pueden habilitar para el fin de semana algunas de las frecuencias que no hayan utilizado entre lunes y viernes”, informó Sindy Espinoza, vocera de la Terminales Terrestres de Guayaquil.

En el peaje de Chongón, en la salida de Guayaquil por la vía a la Costa, el flujo vehicular era nutrido la mañana de este sábado aunque sin llegar a las largas filas de otros feriados.



Antes de la pandemia, en un feriado nacional de tres días de asueto la terminal matriz de Guayaquil movilizaba entre 220 000 y 270 000 pasajeros. “Es nuestro primer feriado nacional en pandemia, la proyección es que en estos tres días sean unos 80 000 pasajeros, a la espera de cómo será el comportamiento de los usuarios en emergencia”, dijo Espinoza.



En el nuevo peaje de Chongón, en la salida de Guayaquil por la vía a la Costa, el flujo vehicular era nutrido la mañana de este sábado aunque sin llegar alcanzar las largas filas de otros feriados. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ejecutaron un operativo de control.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) facultó la libre circulación de vehículos particulares en el país sin restricción del último dígito de placa desde el viernes hasta el lunes 10 de agosto, en todos los cantones y sin distinción del color de semaforización.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil apuntó por su parte que desde el martes 11 retomará los operativos de control para el cumplimiento de circulación por restricción de placas y el buen uso de salvoconductos, así como los controles a las unidades de transporte público y Metrovía.



La entidad informó que en la ciudad no se sancionará a los conductores de vehículos particulares ni a sus acompañantes por el no uso de mascarillas en el interior de los autos, pues esa es una obligatoriedad que está estipulada según la entidad para la transportación pública, institucional y escolar. “El cuidado en vehículos particulares depende netamente de cada persona”, agregó un comunicado firmado por el gerente de la ATM, Vicente Taiano.