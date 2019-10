En la Terminal Terrestre de Guayaquil operan 80 de las 92 cooperativas

LEA TAMBIÉN

Las actividades del servicio de transporte interprovincial en la Terminal Terrestre de Guayaquil se restablece de forma irregular. La mañana de este lunes 14 de octubre del 2019 las personas comenzaron a hacer filas para en las ventanillas para conseguir un boleto con destino a la región Sierra.

Miriam Zamora esperaban en la Terminal desde las 07:00 para viajar a Riobamba, provincia de Chimborazo, sin embargo no puedo conseguir un boleto.



Según la cajera de la cooperativa Trasandia Express los buses tienen problemas en la movilización debido a los daños que tienen las vías por las manifestaciones.



La cooperativa Aereotaxi también habilitó sus ventanillas para Quito. Hasta las 10:00 solo habían vendido boletos con la nueva tarifa. Pero los pasajeros estaban esperando la llegada de los buses, ya que por las movilizaciones de 12 días no había carros disponibles en Guayaquil. Para Quitumbe el precio es USD 13,25, antes el pasaje costaba USD 10,00. Para Carcelén, en la capital, el costo es USD 14,25, tres dólares más.

Los pasajeros estaban confundidos y no sabían si cancelar los pasajes con la tarifa anterior, o con el aumento, después del anuncio del Presidente de derogar el decreto sobre los subsidios a los combustibles. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO



Denisse Murillo, vocera de la Terminal Terrestre de Guayaquil, informó que hasta las 10:00 solo 60 de las 92 cooperativas estaban trabajando.



La representante informó que la cooperativa Transporte Ecuador había realizado un solo viaje. "Me informan que no tienen buses y están esperando restablezca. A las 14:00 la Terminal terrestre informó que el número de cooperativas operando había aumentado a 80, de las 92.



Entre el jueves 10 y el domingo 13 de octubre, 93 023 personas viajaron desde la terminal terrestre de Guayaquil, eso significó una caída del flujo a una tercera parte.



Las cooperativas están a la espera de una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sobre las tarifas de pasajeros, una vez que se oficialice la derogación del Decreto 883 tras el acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia indígena.



El anuncio causó confusión entre los usuarios en la Terminal que exigían pagar el valor del pasaje vigente hasta antes de la eliminación de los subsidios.

Había escasas unidades en la Terminal de Guayaquil, este 14 de octubre del 2019. Solo 80 de las 92 operadoras laboraron el primer día de la finalización del paro. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO



Luz Mejía se dirigía a Santo Domingo, pero decidió no viajar porque exigía pagar solo USD 5, precio que cancelaba antes. "No es justo que continúen con esta tarifa. Me están cobrando USD 9,50".



En los exteriores de la Terminal las personas esperaban pagar los USD 0,30. Pero los buses de transporte urbano continuaban con la nueva tarifa USD 0,40.



Mercedes tenía previsto tomar el bus de la línea 90 para dirigirse al norte de la ciudad. Ella estaba confundida si debía pagar o no el nuevo pasaje. "No estoy muy bien informada del tema, pero espero pagar el precio anterior".